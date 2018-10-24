 ООН: Зустріч Кім-Трамп не покращила життя людей в КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

ООН: Зустріч Кім-Трамп не покращила життя людей в КНДР

У КНДР бракує їжі, доступу до охорони здоров'я та поваги до прав людини, кажуть в ООН. Дипломатична розрядка не змінила ситуацію.

У Кореї зберігається культ особи керівної династії

У Кореї зберігається культ особи керівної династії

Попри політичний прогрес щодо Корейського півострова після зустрічі президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, ситуація з правами людини у КНДР залишається без змін поганою. Про це заявив доповідач ООН з питань Північної Кореї Томас Квінтана у вівторок, 23 жовтня.

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У Токіо держсекретар США Майк Помпео має обговорити із японською владою політику щодо Північної Кореї. Пізніше він попрямує до Пхеньяна для планування другого саміту американського та північнокорейського лідерів. (06.10.2018)

Роботи з розмінування прикордонної зони почали як військові КНДР, так і південнокорейські військовослужбовці, повідомили в Сеулі. Розмінування має тривати 20 днів. (01.10.2018)

Квінтана закликав Пхеньян продемонструвати готовність до обговорення прав людини та співпраці з профільними органами ООН. Утім, він визнав, що очікувати повної відкритості від фактично закритої держави - "нереалістично". Свої оцінки він робив не безпосередньо з країни, а на основі свідчень утікачів з КНДР. Вони повідомляють про постійну нестачу їжі, брак доступу до медицини, а також жорстоке поводження з ув'язненими.

"Так миру, проте мир треба будувати на основі гарантування базових свобод та прав людини", - наголосив він стосовно відносної розрядки на Корейському півострові та зближення двох Корей, уточнює агенція новин dpa.

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