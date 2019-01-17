 ООН заявляє про початок виходу хуситів з Ходейди, але уряд не вірить | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

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Новини

ООН заявляє про початок виходу хуситів з Ходейди, але уряд не вірить

ООН повідомила, що повстанці-хусити залишають єменське портове місто Ходейду і передають контроль над ним береговій охороні. Однак уряд країни не вірить в це і звинувачує хуситів у брехні.

Повстанці-хусити у Ходейді (архівне фото)

Повстанці-хусити у Ходейді (архівне фото)

Повстанці-хусити у Ємені у неділю, 12 травня, виходять зі стратегічно важливого портового міста Ходейда на узбережжі Червоного моря, повідомили представники Організації Об'єднаних Націй. За даними моніторингових груп організації, вихід повстанців відбувається з суботи, 11 травня, у відповідності до попереднього плану, який було погоджено під час мирних переговорів між двома сторонами  за посередництва ООН у Швеції у грудні минулого року.

Вихід хуситів також відбувається з портів Салеф та Рас-Ісса, повідомили в ООН, додавши, що контроль над трьома портами був переданий єменській береговій охороні.

Водночас єменський уряд звинуватив повстанців у брехні та затягуванні виходу з портів. Влада сумнівається в остаточному виведенні хуситів та заявляє, що не знає, хто саме зараз контролює порти. "Те, що роблять хусити, є тривалою театральною виставою про передачу контролю над портом їхнім власним силам (в іншій формі)… Це свідчить про продовження маніпуляцій та ухилення від виконання шведських угод... шляхом політики обману", - написав у Twitter міністр інформації Ємену Муаммар аль-Ерьяні.

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У Ходейді представники ООН спостерігатимуть за реалізацією мирних угод. Німецький уряд пообіцяв надати 4,5 мільйона євро для стабілізації ситуації в Ємені. (16.01.2019)

Повстанці-хусити у присутності представників ООН передали єменській береговій охороні контроль над портовим містом Ходейдою. (29.12.2018)

За даними джерел, близьких до хуситів, повстанці передали контроль над безпекою у портах представникам берегової охорони, які працювали там до захоплення Ходейти п'ять років тому, повідомляє агенція AFP. Остаточний вихід хуситів з Ходейди має завершитися 14 травня, а наступного дня Рада Безпеки ООН має заслухати звіт щодо ситуації у місті.

Виведення повстанців-хуситів з Ходейди є частиною угоди про припинення вогню у місті, яку було досягнуто у грудні минулого року під час переговорів між урядом Ємену та повстанцями-хуситами. Раніше вже повідомлялось про виведення хуситів з портового міста, однак фактично цього так і не відбулося.

Порт Ходейда має стратегічне значення, адже з його розблокуванням можна буде одразу розпочати масштабні поставки продовольства та медикаментів, необхідних мільйонам громадян Ємену. Через порт Ходейда надходить близько 80 відсотків гуманітарних вантажів та імпорту Ємену.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинуло понад 10 тисяч осіб.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.

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