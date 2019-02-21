ООН: В Афганістані у 2018 році загинула рекордна кількість цивільних

У 2018 році внаслідок насильства та збройного протистояння в Афганістані загинули 3804 цивільних, що на 11 відсотків більше, ніж роком раніше. Про це йдеться в оприлюдненій у неділю, 24 лютого, доповіді Місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) в Афганістані та Управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає інформагенція dpa.
За даними ООН, ще 7189 мирних жителів країни минулого року зазнали різноманітних поранень. В ООН наголошують, що зафіксована минулого року кількість загиблих та поранених цивільних - найвища в Афганістані з 2009 року, відколи організація веде таку статистику.
Серед загиблих налічується щонайменше 927 дітей, що становить 25 відсотків від числа усіх загиблих цивільних, йдеться у доповіді. Це - також рекордний показник. Значне зростання кількості жертв серед дітей відбулося унаслідок ударів з повітря, а також нападів терористів-смертників.
Екстремістські угруповання, такі як рух "Талібан" та терористичне угруповання "Ісламська держава", відповідальні за 63 відсотки цивільних жертв у Афганістані. Частка постраждалих внаслідок нападів "Талібану" дещо скоротилася - до 37 відсотків порівняно з 44-ма роком раніше. Ще 24 відсотки цивільних від загальної кількості постраждали внаслідок дій урядових сил, проурядових угруповань та міжнародної коаліції.
Для порівняння, в 2017 році в Афганістані ООН зафіксувала 3440 загиблих і 7019 поранених цивільних. Як зазначають в ООН, 2018 рік став п'ятим роком поспіль, коли сукупна кількість мірних мешканців, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, перевищила 10 тисяч осіб.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк