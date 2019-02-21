 ООН: В Афганістані у 2018 році загинула рекордна кількість цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

ООН: В Афганістані у 2018 році загинула рекордна кількість цивільних

Близько 3,8 тисячі цивільних загинули та ще понад сім тисяч мирних жителів упродовж 2018 року зазнали поранень внаслідок терактів та збройного протистояння в Афганістані, повідомили в ООН.

37 відсотків від загальної кількості цивільних жертв у Афганістані в 2018 році постраждали від дій бойовиків Талібану (на фото)

37 відсотків від загальної кількості цивільних жертв у Афганістані в 2018 році постраждали від дій бойовиків "Талібану" (на фото)

У 2018 році внаслідок насильства та збройного протистояння в Афганістані загинули 3804  цивільних, що на 11 відсотків більше, ніж роком раніше. Про це йдеться в оприлюдненій у неділю, 24 лютого, доповіді Місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) в Афганістані та Управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає інформагенція dpa.

За даними ООН, ще 7189 мирних жителів країни минулого року зазнали різноманітних поранень. В ООН наголошують, що зафіксована минулого року кількість загиблих та поранених цивільних - найвища в Афганістані з 2009 року, відколи організація веде таку статистику.

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Причинами є не лише проблеми з безпекою в країні, а й брак вчителів і шкільної інфраструктури. Найгірша ситуація - у дівчат. (03.06.2018)

Унаслідок терактів та авіаударів у Афганістані гине дедалі більше цивільних осіб. Лише за дев'ять місяців 2018 року кількість загиблих мирних жителів досягла 2798, йдеться у доповіді Місії ООН. (10.10.2018)

Серед загиблих налічується щонайменше 927 дітей, що становить 25 відсотків від числа усіх загиблих цивільних, йдеться у доповіді. Це - також рекордний показник. Значне зростання кількості жертв серед дітей відбулося унаслідок ударів з повітря, а також нападів терористів-смертників.

Екстремістські угруповання, такі як рух "Талібан" та терористичне угруповання "Ісламська держава", відповідальні за 63 відсотки цивільних жертв у Афганістані. Частка постраждалих внаслідок нападів "Талібану" дещо скоротилася - до 37 відсотків порівняно з 44-ма роком раніше. Ще 24 відсотки цивільних від загальної кількості постраждали внаслідок дій урядових сил, проурядових угруповань та міжнародної коаліції. 

Для порівняння, в 2017 році в Афганістані ООН зафіксувала 3440 загиблих і 7019 поранених цивільних. Як зазначають в ООН, 2018 рік став п'ятим роком поспіль, коли сукупна кількість мірних мешканців, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, перевищила 10 тисяч осіб.

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    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

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  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

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  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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Унаслідок терактів та авіаударів у Афганістані гине дедалі більше цивільних осіб. Лише за дев'ять місяців 2018 року кількість загиблих мирних жителів досягла 2798, йдеться у доповіді Місії ООН.

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