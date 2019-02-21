ООН: В Афганістані у 2018 році загинула рекордна кількість цивільних

У 2018 році внаслідок насильства та збройного протистояння в Афганістані загинули 3804 цивільних, що на 11 відсотків більше, ніж роком раніше. Про це йдеться в оприлюдненій у неділю, 24 лютого, доповіді Місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) в Афганістані та Управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає інформагенція dpa.

За даними ООН, ще 7189 мирних жителів країни минулого року зазнали різноманітних поранень. В ООН наголошують, що зафіксована минулого року кількість загиблих та поранених цивільних - найвища в Афганістані з 2009 року, відколи організація веде таку статистику.

Серед загиблих налічується щонайменше 927 дітей, що становить 25 відсотків від числа усіх загиблих цивільних, йдеться у доповіді. Це - також рекордний показник. Значне зростання кількості жертв серед дітей відбулося унаслідок ударів з повітря, а також нападів терористів-смертників.

Екстремістські угруповання, такі як рух "Талібан" та терористичне угруповання "Ісламська держава", відповідальні за 63 відсотки цивільних жертв у Афганістані. Частка постраждалих внаслідок нападів "Талібану" дещо скоротилася - до 37 відсотків порівняно з 44-ма роком раніше. Ще 24 відсотки цивільних від загальної кількості постраждали внаслідок дій урядових сил, проурядових угруповань та міжнародної коаліції.

Для порівняння, в 2017 році в Афганістані ООН зафіксувала 3440 загиблих і 7019 поранених цивільних. Як зазначають в ООН, 2018 рік став п'ятим роком поспіль, коли сукупна кількість мірних мешканців, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, перевищила 10 тисяч осіб.