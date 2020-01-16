 ООН визнала право кліматичних біженців на притулок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН визнала право кліматичних біженців на притулок

Комітет з прав людини ООН заявив, що країни не можуть депортувати людей, життю яких на їхній батьківщині загрожують обставини, пов'язані зі зміною клімату.

Острови держави Кірібаті дедалі більше йдуть під воду

Острови держави Кірібаті дедалі більше йдуть під воду

Кліматичних біженців не можна позбавляти права на притулок, якщо їхнє життя перебуває в небезпеці. Такого висновку дійшов Комітет з прав людини ООН, який вперше розглянув заяву від шукача притулку з кліматичних причин. Рішення комітету є "історичним", заявили у вівторок, 21 січня, в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

Це рішення відкриває двері для клопотань про надання притулку, пов'язаних з глобальним потеплінням. "Країни не можуть депортувати людей, які стикаються з обставинами, викликаними змінами клімату, і є такими, що порушують право на життя", - вказується далі в заяві.

Громадянин Кірібаті отримав відмову в Новій Зеландії

Комітет з прав людини ООНУ розглянув скаргу жителя острівної держави Кірібаті на ім'я Іоан Тейтіота. У 2015 році він з дружиною і дітьми подав клопотання про надання притулку в Новій Зеландії і отримав відмову. Після цього він звернувся зі скаргою до ООН. При цьому Тейтіота вказав, що дедалі вищий рівень океану робить острови Кірібаті непридатними для життя. Серед іншого скорочуються сільськогосподарські площі, а запаси прісної води дедалі більше забруднюються морською водою, зазначив він.

DW.COM

Це десятиріччя стане найспекотнішим в історії, а до кінця століття температура на планеті може зрости на три градуси в порівнянні з доіндустріальною епохою, наголосили у Всесвітній метеорологічній організації ООН. (03.12.2019)

ЄС має намір стати кліматично нейтральним до 2050 року, однак Польща піде до заявленої мети "власним шляхом". До 2030 року Брюссель виділить трильйон євро на захист клімату. (13.12.2019)

На думку комітету ООН, влада Кірібаті створила достатні захисні механізми для населення. Утім, органи влади третіх країн не мають права депортувати шукачів притулку, якщо ситуація, що виникла в силу кліматичних умов на їхній батьківщині, ставить під загрозу їхні життя, зазначається у висновку.

Рішення комітету є обов'язковим до виконання

Комітет з прав людини ООН стежить за дотриманням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 172 країнами, які його підписали. 116 з цих держав, у тому числі Нова Зеландія і Німеччина, визнали право окремих людей подавати скарги на порушення пакту, тому для них рішення Комітету з прав людини ООН є обов'язковими до виконання.

За даними ООН, близько 280 мільйонів людей будуть змушені мігрувати через глобальне потепління на два градуси за Цельсієм. Автори доповіді відзначають, що з XIX століття середньосвітова температура підвищилася на один градус за Цельсієм і продовжує стрімко зростати. За прогнозами експертів, вона підвищиться на 2-3 градуси до кінця ХХI століття, якщо кількість викидів вуглекислого газу залишиться на нинішньому рівні.

Дивитись відео 02:42

Захист клімату: що конкретно може зробити кожен з нас (08.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Захист клімату: що конкретно може зробити кожен з нас (08.10.2018)  

Також за темою

Symbolbild Hitze Temperaturanstieg Klimawandel

2019 рік став другим найспекотнішим роком в історії спостережень 16.01.2020

Минулий рік посів друге місце у списку найспекотніших років за увесь час спостережень, заявили в ООН. У 2019 році глобальна середньорічна температура на 1,1 градуса перевищила показники доіндустріального часу.

New York United Nations Climate Action Summit Greta Thunberg

Тунберг подала скаргу в Комітет ООН з прав дитини через зміни клімату 24.09.2019

Шведська екологічна активістка 16-річна Грета Тунберг виступила перед главами держав і урядів на саміті ООН з питань клімату.

"Ви вкрали моє дитинство": Грета Тунберг політикам (24.09.2019) 24.09.2019

"Ви вкрали мої мрії, моє дитинство вашою порожньою балаканиною", - звинуватила шведська школярка світових політиків. Дивіться виступ Грети Тунберг в ООН.

Реклама

Докладно

Коронавірус у Китаї

Чи такий страшний коронавірус, як дехто думає?

DW пропонує розглянути факти щодо нового захворювання.  

вітряки, вітрогенератор на фоні диму з труб заводу

В уряді України планують відмову від вугілля до 2050 року

Міністерство енергетики та захисту довкілля представило план "зеленого" енергетичного переходу України.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  