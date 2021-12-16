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Онкологія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "онкологія".

Онкологія - розділ медицини, який займається вивченням та лікуванням раку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Відмова від щеплення проти COVID-19 як загроза життю інших

Коментар: Відмова від щеплення проти COVID-19 як загроза життю інших 16.12.2021

Люди, які відмовляються від щеплення, хоча могли б це зробити, загрожують життю інших - наприклад, онкохворим, які не можуть вчасно отримати необхідне лікування, вважає Дженніфер Ваґнер.
На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer

На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer 29.11.2021

Завдяки комерційному успіху професора Угура Шахіна німецьке місто Майнц перетворюється на світовий центр у галузі онкології, а місцева та регіональна влада отримала можливість нарешті позбутися боргів.

SpaceX вперше відправила у космос туристів (16.09.2021) 16.09.2021

Не астронавти, а туристи. Компанія Ілона Маска SpaceX вперше відправила у космос повністю приватний екіпаж. Мета місії - зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої лікарні, що лікує рак.

МОЗ: Цього року в Україні проведуть 300 трансплантацій кісткового мозку

МОЗ: Цього року в Україні проведуть 300 трансплантацій кісткового мозку 15.04.2021

До квітня 2020 року такі операції хворим на рак в Україні не робили. Вартість однієї операції за кордоном становить близько 150 тисяч євро.

Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні

Онкохворі та COVID-19: що не так із публічною вакцинацією в Україні 16.03.2021

В Україні близько 300 тисяч людей, які лікуються від раку, утім, від COVID-19 їх нині не вакцинують. Натомість активно отримують щеплення народні депутати та блогери.

Єврокомісія виділить на боротьбу з раком чотири мільярди євро

Єврокомісія виділить на боротьбу з раком чотири мільярди євро 03.02.2021

У 2020 році в ЄС на рак захворіли 2,7 мільйона людей, 1,3 мільйона померли від цієї хвороби.
Скільки сонця корисно для вашої дитини?

Скільки сонця корисно для вашої дитини? 30.06.2020

Не поспішайте з відповіддю. Обов'язково прочитайте це інтерв'ю із провідною німецькою експерткою.
Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку - МОЗ

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку - МОЗ 07.06.2020

Наразі на обліку в країні перебуває майже один мільйон осіб з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії.

Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак

Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак 28.05.2020

Німецькі лікарі б'ють на сполох, що люди з серйозними захворюваннями почали рідше звертатися за медичною допомогою, побоюючись заразитися коронавірусом. Це може мати серйозні наслідки, застерігають медики.
У Нідерландах різко зросла кількість запитів на евтаназію

У Нідерландах різко зросла кількість запитів на евтаназію 07.02.2020

У центрі з евтаназії у Гаазі повідомили про різке зростання кількості запитів на цю процедуру від пацієнтів. У 2019 році лікарня отримала 3122 запитів на евтаназію, що більше на 22 відсотки за минулорічні показники.
ЄС посилює боротьбу з раком

ЄС посилює боротьбу з раком 04.02.2020

Єврокомісія оголосила про запуск "Плану Європи для перемоги над раком". Його мають представити до кінця поточного року після консультацій з медиками та неурядовими організаціями.
Німецький науковець: Спорт не лікує від раку, але…

Німецький науковець: Спорт не лікує від раку, але… 04.02.2020

Діагноз рак завжди є шоком для пацієнта. В інтерв'ю DW професор Вільгельм Блох зі Спортивного університету в Кельні пояснює, як спорт може допомогти лікуванню раку.

ВООЗ застерігає від різкого зростання онкозахворювань

ВООЗ застерігає від різкого зростання онкозахворювань 04.02.2020

У разі збереження нинішніх тенденцій, у найближчі десятиліття кількість випадків онкозахворювань зросте на 60 відсотків, застерігають у ВООЗ. Найбільшу тривогу викликає ситуація у бідних країнах, кажуть у організації.
Фальшиві ліки в Україні: як відрізнити і що підробляють найчастіше?

Фальшиві ліки в Україні: як відрізнити і що підробляють найчастіше? 15.01.2020

Щонайменше кожна десята упаковка ліків в Україні - підроблена. Як борються з підробками та як розпізнати неякісні медичні препарати - у матеріалі DW.

Поборола рак - бореться за трансплантацію - #LocalHeroes (14.11.2019) 14.11.2019

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні.

Домашній тест для виявлення раку (12.11.2019) 12.11.2019

Новий тест на виявлення раку шийки матки на ранній стадії можна буде зробити в домашніх умовах. Нині цю методику випробовують. Ось як це працює.
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