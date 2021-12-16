У Нідерландах різко зросла кількість запитів на евтаназію

У центрі з евтаназії у Гаазі повідомили про різке зростання кількості запитів на цю процедуру від пацієнтів. У 2019 році лікарня отримала 3122 запитів на евтаназію, що більше на 22 відсотки за минулорічні показники.