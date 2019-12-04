Онищенко чекає на рішення про екстрадицію у німецькій в'язниці

Колишнього народного депутата України Олександра Онищенка було затримано 28 листопада в містечку Ахім поблизу північнонімецького Бремена, повідомили DW у четвер, 5 грудня, у генеральній прокуратурі Ольденбурга. Спершу ЗМІ помилково повідомляли про затримання екс-депутата у місті Аахен. "На підставі запиту України про екстрадицію щодо 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт", - зазначили у відповідь на запит DW у прокуратурі, не уточнюючи прізвища заарештованого. Джерела DW в українських правоохоронних органах підтверджують, що йдеться саме про Олександра Онищенка. У Києві екс-депутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Про заставу поки не йдеться

На даний момент у генеральній прокуратурі Ольденбурга чекають на правову позицію адвокатів Олександра Онищенка, після чого суд вирішуватиме, чи видавати затриманого правоохоронним органам України. Тривалість юридичних процедур щодо екстрадиції у прокуратурі прогнозувати не беруться. Водночас про вихід Онищенка з в’язниці під заставу поки не йдеться, повідомили у прокуратурі.

Після того як Олександр Онищенко на початку листопада програв в Іспанії суди щодо надання притулку, керівник НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю українським ЗМІ припускав втечу екс-депутата до Німеччини. У містечку Герцлаке у землі Нижня Саксонія, в якій і було затримано підозрюваного, у Онищенка є маєток з кінними стайнями. Його екс-депутат купив восени 2013 року за 19 мільйонів євро і оформив на дочірню структуру кіпрської фірми, яка акумулювала кошти від газового бізнесу. Українські правоохоронці 2017 року, як випливає із судового реєстру, домагалися арешту німецького маєтку як такого, що може бути куплений для легалізації грошей незаконного походження, однак суд у цьому відмовив.

Маєток Онищенка у Герцлаке за 19 мільйонів євро

Знову пісня про політичні переслідування?

2016 року Олександр Онищенко вже оскаржував у Німеччині ордер на свій арешт, при цьому не будучи затриманим. Тоді адвокати українця називали його "опозиційним депутатом" і стверджували, що він на батьківщині "виступав з антикорупційними ініціативами". Захист Онищенка у документах, які є в розпорядженні DW, стверджував, що переслідування їхнього підзахисного є спробою позбавити фінансування Юлію Тимошенко та її партію, ключовим спонсором якої був газовий магнат.

Адвокати українського втікача раніше запевняли, що його переслідують за фінансування партії Юлії Тимошенко

На підтвердження слів Олександра Онищенка про тісні відносини з Тимошенко до німецького клопотання він додав заяви під присягою колеги по депутатській групі Сергія Мельничука і колишнього міністра екології Ігоря Шевченка. Саме Шевченко як міністр екології відповідав за видачу дозволів на користування надрами у часи, коли Онищенко займався газовим бізнесом. Шевченко 2015 року втратив посаду, коли стало відомо, що він летів з відпустки приватним літаком Онищенка.

Чи вдасться Олександру Онищенку переконати суд, що українські правоохоронні органи переслідують його за політичні погляди? Принаймні колишній суддя Федерального кримінального суду Вольфґанґ Шомбурґ (Woflgang Schomburg) раніше у розмові з DW висловлював сумнів у цьому. "Багато підозрюваних заявляють про політичні мотиви справ. Однак якщо тут неправильно поставити критерії оцінки, то Німеччина може перетворитися на притулок для криміналітету з усього світу", - констатував Шомбурґ в інтерв'ю DW.