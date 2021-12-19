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Омар аль-Башир

Омар аль-Башир - суданський державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Омар аль-Башир".

Омар аль-Башир прийшов до влади в Судані в 1989 року внаслідок некривавого путчу. З 1993 року аль-Башир став президентом Судану. Йому закидають геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, вчинені під час Дарфурського конфлікту. Міжнародний кримінальний суд ще 2009 року видав ордер на арешт Омара аль-Башира. У квітні 2019 року військові захопили владу в Судані й усунули Омара аль-Башира з посади президента.

Судан: cотні тисяч людей протестують проти військового перевороту

Судан: cотні тисяч людей протестують проти військового перевороту 19.12.2021

Попри повернення до виконання своїх обов'язків прем'єр-міністра Хамдука в Судані знову протестують проти військового перевороту. Поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.

Протести у Судані: вбито щонайменше п'ятеро протестувальників

Протести у Судані: вбито щонайменше п'ятеро протестувальників 13.11.2021

Щонайменше п'ятеро людей було вбито під час протестів проти військового перевороту в Судані, повідомили місцеві медики.

Масові протести в Судані: військові застрелили двох людей

Масові протести в Судані: військові застрелили двох людей 30.10.2021

Двоє людей вбито під час протестів проти військового перевороту в Судані, повідомили місцеві медики. Масові акції в країні не вщухають майже тиждень.
Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду 11.08.2021

Аль-Башира звинувачують у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в провінції Дарфур. За оцінками ООН, там загинуло 300 тисяч людей.
ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур

ООН виводить миротворців із суданського регіону Дарфур 01.01.2021

Миротворчу місію ЮНАМІД у кризовому регіоні Судану Дарфур завершено попри протести місцевих жителів і правозахисників. ООН розпочала виведення миротворців, що триватиме до кінця червня.
Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду в Гаазі

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду в Гаазі 12.02.2020

Судан видасть експрезидента країни Омара аль-Башира та ще чотирьох осіб Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.
В Судані засудили до страти 27 силовиків за катування протестувальника

В Судані засудили до страти 27 силовиків за катування протестувальника 30.12.2019

Після резонансної смерті катованого вчителя-протестувальника у Судані на початку року до смерті засудили 27 силовиків. Відтоді в країні скинули багаторічного президента, втримати владу намагаються військові.
Колишнього лідера Судану засудили до двох років домашнього арешту

Колишнього лідера Судану засудили до двох років домашнього арешту 14.12.2019

Експрезидента Судану Омара аль-Башира визнали винним в корупції та засудили до двох років домашнього арешту. Його звинуватили в отриманні 25 мільйонів доларів США від Саудівської Аравії.
У Судані військові та опозиція урочисто підписали конституційну декларацію

У Судані військові та опозиція урочисто підписали конституційну декларацію 17.08.2019

Суданські військові та опозиція на урочистій церемонії підписали декларацію, що дозволить сформувати цивільний уряд.
Суданські військові та опозиція підписали конституційну декларацію

Суданські військові та опозиція підписали конституційну декларацію 04.08.2019

Угода між Військовою радою та опозицією дає можливість створити перехідний уряд у країні. Ще цього місяця лланують призначити склад Суверенної ради та сформувати кабінет міністрів.
Під час придушення акцій протесту в Судані загинуло 11 осіб - активісти

Під час придушення акцій протесту в Судані загинуло 11 осіб - активісти 01.07.2019

Військові Судану знову жорстко придушили акції протесту з вимогою передачі влади цивільному уряду. За даними активістів опозиції, загинуло не менше 11 осіб. Натомість влада каже про сімох загиблих.
У Судані військові силою придушують мирні протести

У Судані військові силою придушують мирні протести 30.06.2019

У столиці Судану Хартумі поліція та силовики розігнали учасників акції протесту проти нинішнього військового уряду, застосувавши сльозогінний газ. Мітингарі вимагають передачу влади цивільному уряду.
Африканський Союз призупинив членство Судану в організації

Африканський Союз призупинив членство Судану в організації 06.06.2019

Після кривавого розгону демонстрації опозиції в столиці Судану Африканський Союз призупинив членство цієї країни в спільноті. Тим часом суданська опозиція каже про подальший тиск на неї з боку військових.
Країни ЄС закликали створити у Судані цивільний уряд

Країни ЄС закликали створити у Судані цивільний уряд 05.06.2019

Жорстокі дії сил безпеки Судану проти мирного населення загрожують перехідному процесу в країні, йдеться у заяві восьми країн Євросоюзу.
Розгін акції протесту в Судані: кількість загиблих зросла до 60

Розгін акції протесту в Судані: кількість загиблих зросла до 60 05.06.2019

Кількість загиблих внаслідок спроби розгону протестувальників у центрі Хартума зросла до 60, повідомили у Спілці лікарів Судану. Військові спростовують застосування сили проти протестувальників.
У Судані військові та опозиція домовилися про тимчасовий уряд

У Судані військові та опозиція домовилися про тимчасовий уряд 15.05.2019

Військові та опозиція в Судані домовилися про трирічний перехідний період після повалення президента Омара аль-Башира. До складу тимчасового уряду увійдуть представники як військових, так і цивільної опозиції.
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