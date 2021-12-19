Омар аль-Башир - суданський державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Омар аль-Башир".

Омар аль-Башир прийшов до влади в Судані в 1989 року внаслідок некривавого путчу. З 1993 року аль-Башир став президентом Судану. Йому закидають геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, вчинені під час Дарфурського конфлікту. Міжнародний кримінальний суд ще 2009 року видав ордер на арешт Омара аль-Башира. У квітні 2019 року військові захопили владу в Судані й усунули Омара аль-Башира з посади президента.