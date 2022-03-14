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Олімпійські ігри - міжнародні спортивні змагання під егідою Міжнародного олімпійського комітету.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Олімпійські ігри". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022. Однак програма становить серйозний ризик з точки зору захисту даних, говориться у звіті організації Citizen Lab.