Олімпійські ігри

Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг

Церемонія нагородження у командних змаганнях фігуристів досі не відбулася через можливі проблеми із допінг-тестом у одного з російських спортсменів, який виграв золото, пише видання Inside the Games.