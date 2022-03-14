Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Олімпійські ігри

Олімпійські ігри - міжнародні спортивні змагання під егідою Міжнародного олімпійського комітету.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Олімпійські ігри". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зимова Паралімпіада-2022 завершилася в Пекіні

Зимова Паралімпіада-2022 завершилася в Пекіні 14.03.2022

Урочисту церемонію закриття Паралімпійських ігор, як і самі змагання, затьмарила війна в Україні. Представники української збірної посіли друге місце у загальному медальному заліку.
У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри 20.02.2022

У медальному заліку перемогла Норвегія. До п'ятірки найкращих увійшли Німеччина, Китай, США та Швеція. Україна - на 25-му місці з однією срібною медаллю.
Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді

Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді 16.02.2022

Український фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні з лижної акробатики.
Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда

Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда 15.02.2022

Заборонений у спорті препарат триметазидин приймав дідусь Каміли Валієвої, пояснив захист фігуристки. Експерти назвали цю версію непереконливою та наголосили, що препарат випускається у захисній оболонці.
Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі

Допінг на Олімпіаді: російській фігуристці дозволили виступати далі 14.02.2022

Російська фігуристка Каміла Валієва, яку підозрюють у допінгу, виступить в одиночних змаганнях на Олімпіаді у Пекіні. Спортивний арбітражний суд відхилив апеляції МОК, ISU та WADA.
Олімпіада: Німеччина зберігає першість, у Росії інцидент із допінгом

Олімпіада: Німеччина зберігає першість, у Росії інцидент із допінгом 10.02.2022

У Пекіні пройшов шостий змагальний день Олімпіади-2022. У медальному заліку продовжує лідирувати Німеччина, триває скандал із російською фігуристкою, а Україна пропускає змагання зі фристайлу через COVID-19.
Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг

Нагородження російських фігуристів на Олімпіаді затримали через ймовірний допінг 09.02.2022

Церемонія нагородження у командних змаганнях фігуристів досі не відбулася через можливі проблеми із допінг-тестом у одного з російських спортсменів, який виграв золото, пише видання Inside the Games.
Четвертий день олімпійських змагань. Третє золото для Німеччини і скандали через судейство

Четвертий день олімпійських змагань. Третє "золото" для Німеччини і скандали через судейство 08.02.2022

У Пекіні пройшов четвертий змагальний день Олімпіади-2022. Швеція продовжує лідирувати у медальному заліку, команда Німеччини має вже три золота, а Україна - досі без нагород.
Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге золото Німеччини та втрата української збірної

Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге "золото" Німеччини та втрата української збірної 07.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Швеція забрала у Норвегії лідерство в медальному заліку, а Німеччина завоювала друге зимове "золото".
Другий день олімпійських змагань. Історичне золото Нової Зеландії та втрата української збірної

Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної 06.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей 05.02.2022

У Пекіні триває зимова Олімпіада. Медальний залік наразі очолює Норвегія. Спортсмени з України поки що не мають нагород.
У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022

У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022 04.02.2022

У китайській столиці відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор. Пекін став першим містом, яке отримало право приймати як літню, так і зимову Олімпіаду.
П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні

П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні 04.02.2022

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні будуть особливими. Де і як відбудуться змагання? З якими обмеженнями стикнуться спортсмени та глядачі? Огляд DW.
Ніхто з німецького уряду не поїде на відкриття Олімпіади в Пекін

Ніхто з німецького уряду не поїде на відкриття Олімпіади в Пекін 03.02.2022

Німеччина не оголошувала дипломатичного бойкоту Олімпіаді-2022, проте члени уряду ФРН не поїдуть на відкриття зимових Ігор в Пекін.

Правозахисники закликають до бойкоту Олімпіади в Китаї

Правозахисники закликають до бойкоту Олімпіади в Китаї 28.01.2022

Через порушення Китаєм прав людини альянс з 243 правозахисних та неурядових організацій закликає до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор. 
Ексклюзив DW: Офіційний застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників

Ексклюзив DW: Офіційний застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників 24.01.2022

Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022. Однак програма становить серйозний ризик з точки зору захисту даних, говориться у звіті організації Citizen Lab.
Інші статті