Олімпіада 2024: Серфінг у Тихому океані
Змагання зі серфінгу під час Олімпіади 2024 відбуватимуться на Таїті - за майже 16 тисяч кілометрів від Парижу на пляжі селища Теахупоо. Про підготовку серфінгістів та їхніх команд - у фотогалереї DW.
До старту на узбережжі Таїті лічені дні
Увага любителів серфінгу нині прикута до Таїті - найбільшого острова в архіпелазі Французької Полінезії. Тут світові зірки серфінгу боротимуться за олімпійські медалі. Австралійка Моллі Піклам тренується в Тихому океані поблизу пляжу Теахупоо. "Нерви й хвилювання - все це накопичується", - визнає спортсменка після тренувального катання на хвилях.
Олімпіада в раю для серфінгу
Змагання з серфінгу на Олімпіаді 2024 відбуваються за майже 16 000 кілометрів від Парижу в Теахупоо на півдні французького полінезійського острова Таїті, що в південній частині Тихого океану. Пляж виходить на блакитну лагуну, а за ним височіють густо вкриті лісом гори. У лагуні спортсмени та їхні команди - на дошках, водних мотоциклах і моторних човнах - готуються до змагань.
Складні хвилі для професійних серфінгістів
Більшість професійних серфінгістів, таких як француз Каулі Вааст, знайомі з потужними й вкрай складними хвилями, які можна спостерігати поблизу Теапухоо. Щороку тут проходять міжнародні змагання Tahiti Pro. Усі уважно стежать за прогнозом щодо хвиль на дні змагань - адже це може стати вирішальним під час боротьби за медалі.
Молода олімпійська дисципліна
Американський серфінгіст Гріффін Колапінто під час тренувань занурюється з дошкою в прозору бірюзово-блакитну воду. Серфінг - молода олімпійська дисципліна, вперше включена до програми змагань у Токіо в 2021 році.
Суддівська вежа викликала на себе критку
Сталеве риштування здіймається з води в лагуні біля Теапухоо. Вежа дозволяє суддям спостерігати та оцінювати виступи спортсменів. Екологічні організації розкритикували будівництво суддівської вежі, вказуючи на ризики для підводного світу біля узбережжя. В результаті розмір вежі був скоригований.
Небезпечно: майстерність всередині "труби"
Пляж Теахупоо відомий своїми закрученими хвилями - серфінгісти люблять їх, але водночас і побоюються, оскільки вони є вкрай небезпечними. Аби втриматися в "трубі", треба мати неабияку майстерність. Жоао Чіанка з Бразилії, який під час тренування здолав таку хвилю, судячи з усього, володіє необхідним для цього досвідом.
Олімпійське село на борту пароплава
Пароплав "Aranui 5" зазвичай здійснює круїзи між островами Французької Полінезії і є сумішшю вантажного та круїзного судна. На час Олімпійських ігор він кинув якір біля Таїті та слугує житлом для спортсменів та команд. Деякі серфінгісти, однак, вддали перевагу невеличким панісонатам, де вони зупиняються під час щорічного Tahiti Pro.
Фаворитка з Французької Полінезії
Для Вахін Фієрро хвилі Таїті - рідні: 24-річна дівчина народилася в Утуроа у Французькій Полінезії, на острові, розташованому за 250 кілометрів від Таїті. Разом з Каулі Ваастом вона виступатиме за Францію на змаганнях із серфінгу. Спорстменка виграла молодіжний чемпіонат світу в 2017 році і вважається французькою фавориткою на олімпійську медаль.