Змагання з серфінгу на Олімпіаді 2024 відбуваються за майже 16 000 кілометрів від Парижу в Теахупоо на півдні французького полінезійського острова Таїті, що в південній частині Тихого океану. Пляж виходить на блакитну лагуну, а за ним височіють густо вкриті лісом гори. У лагуні спортсмени та їхні команди - на дошках, водних мотоциклах і моторних човнах - готуються до змагань.