Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) узгодили перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо на один рік. Про це Абе повідомив у вівторок, 24 березня, після телефонної розмови з Бахом.

"Я запропонував перенесення (Олімпійських ігор. - Ред.) на приблизно один рік, і президент Бах відповів стовідсотковою згодою", - заявив прем'єр-міністр Японії. Абе пояснив необхідність перенесення "поточними обставинами" та необхідністю забезпечити безпечне середовище, в якому атлети можуть виступати у найкращій формі та із відчуттям безпеки для себе та глядачів.

Добра підготовка Токіо

При цьому перенесення Олімпійських ігор не змінить їхню назву - як і раніше, вони матимуть назву "Токіо 2020". Губернаторка Токіо Юріко Коїке заявила про це у вівторок, 24 березня, після заяви Абе.

Президент МОК Томас Бах анонсував остаточне рішення щодо Олімпіади протягом чотирьох тижнів

Це рішення буде серйозним ударом для столиці майбутніх літніх Олімпійських ігор, адже Токіо вдалося завчасно побудувати та підготувати до використання більшість об'єктів майбутніх змагань, а велика кількість квитків на ігри були завчасно розпродані.

Остаточне рішення МОК протягом чотирьох тижнів

Розмова Абе з Бахом відбулася після того, як голова МОК оприлюднив відкритого листа до спортивної спільноти, в якому допустив перенесення Олімпійських ігор на невизначений час через пандемію COVID-19. У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що формальне ухвалення рішення може забрати чотири тижні.

Після заяви Баха в олімпійському комітеті Канади заявили, що не відправлять своїх спортсменів на ігри, якщо Олімпіаду не перенесуть. Австралійський олімпійський комітет випустив заяву, в якій порекомендував атлетам почати планувати підготовку до змагань вже наступного року. До перенесення ігор на 2021 рік закликали і національні олімпійські комітети Бразилії та Словенії.

Раніше і влада Японії, і МОК відкидали ідею перенесення Олімпійських ігор.

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