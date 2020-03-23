Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив про погоджене з МОК рішення перенести Олімпійські ігри у Токіо на 2021 рік.
Через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) узгодили перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо на один рік. Про це Абе повідомив у вівторок, 24 березня, після телефонної розмови з Бахом.
"Я запропонував перенесення (Олімпійських ігор. - Ред.) на приблизно один рік, і президент Бах відповів стовідсотковою згодою", - заявив прем'єр-міністр Японії. Абе пояснив необхідність перенесення "поточними обставинами" та необхідністю забезпечити безпечне середовище, в якому атлети можуть виступати у найкращій формі та із відчуттям безпеки для себе та глядачів.
Добра підготовка Токіо
При цьому перенесення Олімпійських ігор не змінить їхню назву - як і раніше, вони матимуть назву "Токіо 2020". Губернаторка Токіо Юріко Коїке заявила про це у вівторок, 24 березня, після заяви Абе.
Це рішення буде серйозним ударом для столиці майбутніх літніх Олімпійських ігор, адже Токіо вдалося завчасно побудувати та підготувати до використання більшість об'єктів майбутніх змагань, а велика кількість квитків на ігри були завчасно розпродані.
Остаточне рішення МОК протягом чотирьох тижнів
Розмова Абе з Бахом відбулася після того, як голова МОК оприлюднив відкритого листа до спортивної спільноти, в якому допустив перенесення Олімпійських ігор на невизначений час через пандемію COVID-19. У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що формальне ухвалення рішення може забрати чотири тижні.
Після заяви Баха в олімпійському комітеті Канади заявили, що не відправлять своїх спортсменів на ігри, якщо Олімпіаду не перенесуть. Австралійський олімпійський комітет випустив заяву, в якій порекомендував атлетам почати планувати підготовку до змагань вже наступного року. До перенесення ігор на 2021 рік закликали і національні олімпійські комітети Бразилії та Словенії.
Раніше і влада Японії, і МОК відкидали ідею перенесення Олімпійських ігор.
Читайте також: Церемонія передачі олімпійського вогню Токіо відбулась в Афінах без глядачів