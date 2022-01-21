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Олівер Варгеї - угорський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олівер Варгеї".
Олівер Варгеї - єврокомісар з питань розширення ЄС в Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, починаючи від грудня 2019 року. До цього призначення Варгеї працював постійним представником Угорщини при ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Частина євродепутатів сумнівається, чи буде номінований на єврокомісара з сусідства і розширення угорець Олівер Варгеї служити інтересам ЄС, чи курсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Його затвердження поки відклали.
На виступі у комітеті Європарламенту з закордонних справ кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини Олівер Варгеї окреслив свою позицію щодо України. Він вказав на ключове геополітичне значення країни для ЄС.