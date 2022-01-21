Олівер Варгеї - угорський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олівер Варгеї".

Олівер Варгеї - єврокомісар з питань розширення ЄС в Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, починаючи від грудня 2019 року. До цього призначення Варгеї працював постійним представником Угорщини при ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.