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Олівер Варгеї

Олівер Варгеї - угорський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олівер Варгеї".

Олівер Варгеї - єврокомісар з питань розширення ЄС в Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, починаючи від грудня 2019 року. До цього призначення Варгеї працював постійним представником Угорщини при ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Єврокомісії повідомили, з чим Олівер Варгеї їде в Україну

У Єврокомісії повідомили, з чим Олівер Варгеї їде в Україну 21.01.2022

Єврокомісар Олівер Варгеї відвідає Україну 26-27 січня. У Єврокомісії повідомили, що він говоритиме про підтримку Євросоюзом економічного зростання України, а також її стійкості до гібридних загроз.
Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19

Україна позичила понад 200 мільйонів доларів на вакцинацію проти COVID-19 13.12.2021

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть Україні 150 мільйонів доларів, Європейський інвестиційний банк - ще 50 мільйонів євро для прискорення вакцинації від коронавірусу.

Єврокомісія представила глобальну стратегію інвестицій у інфраструктуру

Єврокомісія представила глобальну стратегію інвестицій у інфраструктуру 01.12.2021

Єврокомісія схвалила стратегію Global Gateway, в рамках якої на розвиток інфраструктури в усьому світі передбачено залучити 300 мільярдів євро до 2027 року.

Рада асоціації Україна-ЄС: головні результати зустрічі у Брюсселі

Рада асоціації Україна-ЄС: головні результати зустрічі у Брюсселі 12.02.2021

Попри локдаун у Брюсселі, ЄС і Україна провели сьому Раду асоціації наживо. Яких практичних результатів досягнув Київ, як зустріч ледь не завершилася провалом і чому Боррель не хоче бути "триголовим", - у матеріалі DW.
Нові завдання для Східного партнерства ухвалять у 2021 році

Нові завдання для "Східного партнерства" ухвалять у 2021 році 11.06.2020

Повноцінний саміт "Східного партнерства" проведуть лише в 2021 році. Натомість 18 червня лідери держав ЄС, України та ще п'яти країн програми зустрінуться лише віртуально.
Єврокомісар: Через COVID-19 Білорусь змінює підхід до відносин з ЄС

Єврокомісар: Через COVID-19 Білорусь змінює підхід до відносин з ЄС 19.05.2020

Єврокомісар Олівер Варгеї заявив про зміну підходу Білорусі у відносинах з ЄС. Зокрема, через пандемію COVID-19 Мінськ попросив Брюссель про макрофінансову допомогу.
ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19

ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19 18.03.2020

Єврокомісія опублікувала пропозиції щодо майбутнього "Східного партнерства". Зокрема, в Брюсселі хочуть допомогти долати наслідки пандемії коронавірусу в країнах програми, до якої входить і Україна.
Єврокомісар: ЄС не змінить політику санкцій щодо Росії без прогресу Мінська

Єврокомісар: ЄС не змінить політику санкцій щодо Росії без прогресу "Мінська" 12.02.2020

За словами єврокомісара Олівера Варгеї, політика санкцій ЄС щодо Росії не зміниться, поки не буде прогресу в мінському процесі. Він також наголосив, що окуповані території не завадять зближенню України та ЄС.
Візит єврокомісара Варгеї: гроші на цифровізацію та нові перспективи для Києва

Візит єврокомісара Варгеї: гроші на цифровізацію та нові перспективи для Києва 11.02.2020

Під час візиту до України єврокомісар з розширення та політики сусідства Олівер Варгеї підтвердив незмінність підтримки Києва Єврокомісією.
Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами

Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами 05.02.2020

У Єврокомісії представили оновлену методологію розширення ЄС. В разі її затвердження, переговори про вступ можна буде проводити швидше. Для успішних в реформах країн передбачені додаткові бонуси.
Україну відвідають єврокомісар Варгеї та представник ЄС Боррель

Україну відвідають єврокомісар Варгеї та представник ЄС Боррель 28.01.2020

Єврокомісар із питань політики сусідства Олівер Варгеї та верховний представник ЄС з питань безпекової політики Жозеп Боррель найближчим часом відвідають Україну.

Єврокомісар: Окуповані території не завадять зближенню України з ЄС

Єврокомісар: Окуповані території не завадять зближенню України з ЄС 04.12.2019

Новий єврокомісар із сусідства та розширення Олівер Варгеї не бачить окупацію Росією частини територій України перешкодою для зближення країни з Євросоюзом.
Майбутній єврокомісар з політики сусідства від Угорщини: чого чекати Україні

Майбутній єврокомісар з політики сусідства від Угорщини: чого чекати Україні 19.11.2019

Майбутній єврокомісар з сусідства Олівер Варгеї пообіцяв приділяти Україні особливу увагу. Угорець пояснив, у чому вона полягатиме, а також довго розповідав, кому буде лояльним - Будапешту чи ЄС.
У Європарламенті погодили суперечливу кандидатуру угорського єврокомісара

У Європарламенті погодили суперечливу кандидатуру угорського єврокомісара 18.11.2019

Комітет Європарламенту із закордонних справ з другої спроби дав "зелене світло" Оліверу Варгеї, кандидату від Угорщини в Єврокомісію. Варгеї відповідатиме у ній за Україну.
Європарламент заблокував затвердження суперечливого угорського єврокомісара

Європарламент заблокував затвердження суперечливого угорського єврокомісара 14.11.2019

Частина євродепутатів сумнівається, чи буде номінований на єврокомісара з сусідства і розширення угорець Олівер Варгеї служити інтересам ЄС, чи курсу прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Його затвердження поки відклали.
Кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини пообіцяв Україні особливу увагу

Кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини пообіцяв Україні особливу увагу 14.11.2019

На виступі у комітеті Європарламенту з закордонних справ кандидат у комісари з розширення ЄС від Угорщини Олівер Варгеї окреслив свою позицію щодо України. Він вказав на ключове геополітичне значення країни для ЄС.
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