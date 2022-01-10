Ольга Стефанішина - українська юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ольга Стефанішина".

У червні 2020 року Ольга Стефанішина обійняла посаду віце-прем'єра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.