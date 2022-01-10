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Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина - українська юристка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ольга Стефанішина".

У червні 2020 року Ольга Стефанішина обійняла посаду віце-прем'єра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України

Столтенберг: НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України 10.01.2022

Питання членства України в НАТО вирішуватимуть Київ та союзники, заявив генсек Альянсу Столтенберг. Тому Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією в цьому питанні.

Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року

Україна перегляне плани щодо відмови від вугілля до 2035 року 22.11.2021

Зобов'язання України, дані під час COP26 у Глазго, переглянуть, повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Міненерго може відтермінувати дату відмови від спалення вугілля.
Віцепрем'єрка з євроінтеграції: Позбавити українців безвізу не вдасться

Віцепрем'єрка з євроінтеграції: Позбавити українців безвізу не вдасться 29.10.2020

На думку Стефанішиної, обставини, в яких ухвалювалися нещодавні рішення Конституційного Суду, викликають запитання й обурення.

Угода про асоціацію з ЄС: євроінтеграцію гальмує часта зміна пріоритетів в Україні

Угода про асоціацію з ЄС: євроінтеграцію гальмує часта зміна пріоритетів в Україні 15.07.2020

Україна здебільшого справляється з виконанням угоди про асоціацію з ЄС і прагне оновлення тексту цієї угоди. Такими стали результати моніторингу виконання угоди громадськими експертами та урядовим офісом.
Україна і НАТО обговорили практичне наповнення програми EOP

Україна і НАТО обговорили практичне наповнення програми EOP 08.07.2020

Україна та НАТО починають наповнювати практичними заходами Програму розширених можливостей. Це стало однією з тем засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, куди приїхала віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.
Стефанішина очікує результатів щодо промислового безвізу з ЄС до жовтня

Стефанішина очікує результатів щодо "промислового безвізу" з ЄС до жовтня 07.07.2020

Віцепрем'єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина очікує, що місія ЄС щодо "промислового безвізу" надасть результати оцінки законодавства до саміту Україна-ЄС у жовтні.
Доступні ліки - чому аптеки в Україні не поспішають приєднуватися до програми

"Доступні ліки" - чому аптеки в Україні не поспішають приєднуватися до програми 12.04.2017

Гучно запущена в Україні програма із забезпечення доступними ліками діабетиків, астматиків і гіпертоніків поки що не запрацювала на повну. Аптеки побоюються, що не отримають компенсації.
Вакцинація в Україні: МОЗ констатує загрозу національній безпеці

Вакцинація в Україні: МОЗ констатує загрозу національній безпеці 05.08.2016

Рівень вакцинації дітей в Україні знизився до 20 відсотків. Запобігти спалахам давно забутих хвороб можна лише вирішивши питання на найвищому рівні, зазначають у міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).