Олену Зеленську госпіталізували через COVID-19

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні у Києві через COVID-19. Про це повідомляє Офіс президента України у вівторок, 16 червня.

"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості... Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться у повідомленні. Олена Зеленська перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені 15 червня чергові ПЛР-тести на COVID-19 президента України Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Нагадаємо, 12 квітня Олена Зеленська повідомила, що має позитивний результат тесту на коронавірус і перебувала на амбулаторному лікуванні.

За останню добу в Україні зафіксували 666 нових випадків інфікування COVID-19 та 11 жертв.