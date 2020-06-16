 Олену Зеленську госпіталізували через COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2020

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Новини

Олену Зеленську госпіталізували через COVID-19

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні через COVID-19. У неї двобічна пневмонія середнього ступеня важкості, її стан стабільний.

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні через COVID-19

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні через COVID-19

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні у Києві через COVID-19. Про це повідомляє Офіс президента України  у вівторок, 16 червня.

"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості... Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться у повідомленні. Олена Зеленська перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені 15 червня чергові ПЛР-тести на COVID-19 президента України Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Нагадаємо, 12 квітня Олена Зеленська повідомила, що має позитивний результат тесту на коронавірус і перебувала на амбулаторному лікуванні.

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