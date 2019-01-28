 Олена Танасевич обрана головою Вищого антикорупційного суду України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Олена Танасевич обрана головою Вищого антикорупційного суду України

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України з третьої спроби обрали голову суду. ВАКС очолила колишня суддя Печенізького райсуду Харківської області Олена Танасевич.

Вищий антикорупційний суд обрав голову

Вищий антикорупційний суд обрав голову

Колишню суддю Печенізького райсуду Харківської області Олену Танасевич обрано головою Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

Голосування відбулося під час перших зборів суддів ВАКС у вівторок, 7 травня. Танасевич була обрана шляхом таємного голосування й отримала 23 голоси суддів з мінімально необхідних 20. Це затверджено протоколом і рішенням зборів суддів про обрання голови ВАКС, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Другого кандидата - суддю Жмеринського суду Вінницької області Ольгу Саландяк - підтримали 10 суддів.

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Раніше у вівторок судді ВАКС двічі проводили голосування для обрання голови суду, проте жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідної для обрання кількості голосів. Перед третім голосуванням свою кандидатуру зняв виконуючий обов'язки голови ВАКС Олег Павлишин, який брав участь у виборах перед цим. Повторно не висував свою кандидатуру також адвокат Маркіян Галабала.

Обрана головою ВАКС Олена Танасевич закінчила Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Вона працює суддею з 2012 року. Під час конкурсу на посаду судді ВАКС Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед усіх претендентів. Вона очолюватиме суд протягом наступних трьох років.

Заступником голови ВАКС було обрано Євгена Крука, який набрав 22 голоси. Він народився в 1982 році, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 2006 року займається адвокатською діяльністю, працював в адвокатському об'єднанні "Ситнюк і партнери".

Раніше у вівторок виконуючий обов'язки голови ВАКС Олег Павлишин повідомив, що суд має намір розпочати роботу в серпні-вересні поточного року.

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