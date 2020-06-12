 Олена Зеленська одужала від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Новини

Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Дружина президента України Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції і її виписали з лікарні. Вона все ще потребує лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії.

Олена Зеленська перехворіла на COVID-19

Олена Зеленська перехворіла на COVID-19

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це у п'ятницю, 3 липня, повідомив Офіс українського президента.

Олену Зеленську вже виписали з лікарні. "Вона почувається добре і щаслива знову бути з сім'єю", - повідомили в Офісі президента. Водночас перша леді потребує продовження лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.

12 червня Офіс президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, але почувається добре і не має жодних симптомів хвороби. Однак 16 червня її госпіталізували з пневмонією середнього ступеня тяжкості через коронавірусну інфекцію.

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