Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це у п'ятницю, 3 липня, повідомив Офіс українського президента.

Олену Зеленську вже виписали з лікарні. "Вона почувається добре і щаслива знову бути з сім'єю", - повідомили в Офісі президента. Водночас перша леді потребує продовження лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.

12 червня Офіс президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, але почувається добре і не має жодних симптомів хвороби. Однак 16 червня її госпіталізували з пневмонією середнього ступеня тяжкості через коронавірусну інфекцію.