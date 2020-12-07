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Олексій Гончарук

Олексій Гончарук - український юрист, експрем'єр-міністр України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Гончарук".

35-річний юрист Олексій Гончарук був наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. Щоправда на цій посаді він пропрацював лише пів року з серпня 2019-го до березня 2020-го. До обрання главою уряду Гончарук обіймав посаду заступника голови Офісу президента України Андрія Богдана та відповідав за економічний блок питань. Також Олексій Гончарук очолював експертний центр при Кабміні "Офіс ефективного регулювання BRDO", створений у 2015 році колишнім міністром економічного розвитку та торгівлі Айварасом Абромавічусом на гроші ЄС задля розробки економічних реформ. У минулому - керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, радник ексміністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Незамінні. Чому Зеленський не звільняє скандальних соратників

Незамінні. Чому Зеленський не звільняє скандальних соратників 07.12.2020

Уряд Олексія Гончарука пішов у відставку попри відсутність значних претензій до нього. Чому зараз соратники Володимира Зеленського залишаються на своїх місцях навіть на тлі скандалів?
Експрем'єр Гончарук: По репутації НБУ завдано важкого удару

Експрем'єр Гончарук: По репутації НБУ завдано важкого удару 02.07.2020

Заява про звільнення глави Нацбанку матиме важкі наслідки для економіки, прогнозує Олексій Гончарук. Офіс президента запевняє, що незалежність НБУ залишиться в пріоритеті.

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020) 16.06.2020

Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Урядова чехарда. Як Зеленський створює більше міністерств, ніж ліквідував

Урядова чехарда. Як Зеленський створює більше міністерств, ніж ліквідував 02.06.2020

Раніше Володимир Зеленський виступав за зменшення кількості міністерств, але тепер їх кількість може стати більшою, ніж в кабінеті Володимира Гройсмана.

Зеленський про кадрові зміни: У світі стабільності теж немає (20.05.2020) 20.05.2020

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання DW, пояснив, чому ніяк не може сформувати команду. Адже за рік змінив прем'єра, уряд, голову адміністрації, митниці, генпрокурора, і цей список можна далі продовжувати. Хто наступний?

COVID-19: САП відкрила справу через можливу недбалість минулого уряду

COVID-19: САП відкрила справу через можливу недбалість минулого уряду 23.03.2020

Через можливу недбалість уряду експрем'єра України Олексія Гончарука у боротьбі з коронавірусом САП зареєструвала кримінальне провадження.
МВФ заявляє про готовність співпрацювати з новим урядом України

МВФ заявляє про готовність співпрацювати з новим урядом України 13.03.2020

У Міжнародному валютному фонді повідомили про бажання уряду України продовжувати співпрацю з фондом і просувати реформи.
Навряд чи зміна уряду допоможе відновити рейтинг Зеленського

Навряд чи зміна уряду допоможе відновити рейтинг Зеленського 06.03.2020

Для чого в Україні через лише пів року роботи змінили уряд - незрозуміло, констатувала у розмові з DW німецька політологиня Беате Апельт. Вона також критикує ініціаторів звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки.
США вітають новий уряд в Україні, в ЄС чекають рішучих реформ

США вітають новий уряд в Україні, в ЄС чекають рішучих реформ 05.03.2020

У Брюсселі від нового українського уряду очікують рішучості в подальшому проведенні реформ, зокрема й щодо боротьби з корупцією. У Вашингтоні сподіваються на плідну співпрацю з урядом Дениса Шмигаля.
Очима карикатуриста: відставка уряду Гончарука і привид Путіна

Очима карикатуриста: відставка уряду Гончарука і привид Путіна 05.03.2020

Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Карикатуристу Сергію Йолкіну це нагадало нещодавню відставку російського уряду. Що добре Путіну, добре й Зеленському?
Коментар: Український уряд - кажемо Шмигаль, маємо на увазі Зеленський

Коментар: Український уряд - кажемо Шмигаль, маємо на увазі Зеленський 05.03.2020

Реальність така, що фактично вся влада в Україні належить зараз Володимиру Зеленському. Чиє б прізвище не стояло в графі "прем'єр-міністр", все одно читається: "Зеленський", вважає Сергій Руденко.
Аваков назавжди. Як глава МВС вже шість років зберігає владу

Аваков назавжди. Як глава МВС вже шість років зберігає владу 05.03.2020

Арсен Аваков успішно пережив протистояння з Петром Порошенком та зробив себе незамінним для Володимира Зеленського. Втім, йдеться не про успіхи у реформах, а про вміння вести політичну боротьбу, пояснюють експерти.
Новий український уряд: як Олексія Гончарука замінили на Дениса Шмигаля

Новий український уряд: як Олексія Гончарука замінили на Дениса Шмигаля 04.03.2020

Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів Олексія Гончарука. Тепер уряд очолюватиме Денис Шмигаль, який раніше працював у структурах Ріната Ахметова.

Із різницею у півроку: Обнадійливі заяви Зеленського про новий уряд (04.03.2020) 04.03.2020

Дві цитати із різницею у півроку. Перша – президент Зеленський про майбутній уряд Олексія Гончарука, 29 серпня 2019 року. А друга - про уряд Дениса Шмигаля у виступі в Раді 4 березня 2020-го.

Рада затвердила уряд Дениса Шмигаля з кількома вакансіями

Рада затвердила уряд Дениса Шмигаля з кількома вакансіями 04.03.2020

За запропонований новим прем'єром Денисом Шмигалем склад уряду проголосували 277 депутатів Верховної Ради. В уряді залишається кілька вакантних посад.

Верховна Рада України призначила новим прем'єром Дениса Шмигаля

Верховна Рада України призначила новим прем'єром Дениса Шмигаля 04.03.2020

Більшість українських парламентарів підтримали призначення Дениса Шмигаля главою уряду. Він пообіцяв виконувати завдання, поставлені президентом Зеленським.

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