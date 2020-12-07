Олексій Гончарук - український юрист, експрем'єр-міністр України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Гончарук".

35-річний юрист Олексій Гончарук був наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. Щоправда на цій посаді він пропрацював лише пів року з серпня 2019-го до березня 2020-го. До обрання главою уряду Гончарук обіймав посаду заступника голови Офісу президента України Андрія Богдана та відповідав за економічний блок питань. Також Олексій Гончарук очолював експертний центр при Кабміні "Офіс ефективного регулювання BRDO", створений у 2015 році колишнім міністром економічного розвитку та торгівлі Айварасом Абромавічусом на гроші ЄС задля розробки економічних реформ. У минулому - керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, радник ексміністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.