 Олексій Гончарук обговорить з лідерами ЄС ситуацію на Донбасі та в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

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Новини

Олексій Гончарук обговорить з лідерами ЄС ситуацію на Донбасі та в Криму

На шостому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС 28 січня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та інші члени української делегаціями обговорять з лідерами Євросоюзу ситуацію на Донбасі та в Криму.

Гончарук обговорить з лідерами Євросоюзу ситуацію на Донбасі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у вівторок, 28 січня, проведе в Брюсселі шосте засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз, на якому обговорять ситуацію на Донбасі та в анексованому Криму. Про це в суботу, 25 січня, повідомила пресслужба уряду України.

"Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України в контексті протидії російській агресії та імплементації мінських домовленостей, а також стану справ у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

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Також під час засідання Ради асоціації сторони проаналізують досягнутий прогрес щодо імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з ЄС, співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Це буде перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії. Делегацію України очолюватиме Гончарук. Делегацію ЄС - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.

Крім участі в засіданні Ради асоціації, під час візиту до Брюсселя Гончарук проведе двосторонні зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом тощо.

  • Український біометричний закордонний паспорт

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    З біометричним паспортом у 30 країн

    Після запровадження Євросоюзом безвізового режиму українці не потребують віз для короткострокових поїздок до усіх країн Євросоюзу (крім Великобританії та Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, що не входять до ЄС. Загалом це 30 європейських держав. Головна умова - наявність біометричного паспорта.

  • Пляж у Греції

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Три місяці в ЄС

    Перебувати на території країн Шенгенської зони без візи можна не більше 90 днів протягом періоду у 180 днів. Наприклад, можна провести ціле літо на Егейському морі у Греції (на фото). Період у 90 днів - не фіксований, а вираховується під час кожного виїзду, тому треба звертати увагу на дати останніх поїздок. Порушення цього правила може мати наслідком заборону на повторний в'їзд до ЄС.

  • Поліцейський перевіряє документи

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

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    Для в'їзду до держав Шенгенської зони українцям вистачає, власне, самого біометричного паспорта. Однак співробітник міграційної служби може попросити підтвердити мету та умови поїздки, довести наявність достатньої кількості коштів для перебування на території ЄС і повернення на батьківщину.

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    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Працювати - не можна, вчитись - лише на короткострокових курсах

    Безвізовий режим не надає права на працевлаштування у країнах ЄС. Для цього потрібно окремо отримати дозвіл на роботу та оформити відповідну візу. Проте для участі у семінарах і короткострокових навчальних курсах до 90 днів віза не потрібна. Якщо ж навчання триватиме понад три місяці, краще звернутися до посольства або консульства країни, де відбуватиметься навчання.

  • На конференції

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    До родичів чи на конференцію?

    У разі відвідання родичів або друзів треба мати із собою запрошення та дані про сторону, яка запрошує, - адресу та телефон. Якщо мета поїздки - участь у діловій чи науковій конференції, то бажано мати з собою запрошення на неї. А якщо йдеться про навчання, то може знадобитися підтвердження про зарахування до навчального закладу.

  • Скільки грошей треба мати з собою

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Скільки грошей треба мати з собою

    Для доведення платоспроможності під час в'їзду можуть попросити показати дорожні чеки, підтвердження бронювання житла, валюту готівкою і навіть перевірити ліміт кредитної карти. Необхідна сума залежить від тривалості та вибору країни (країн) поїздки та може варіюватися: наприклад, у Латвії це лише 14 євро на день на людину, а у Естонії - уже 94 євро на день.

  • Заява на отримання Шенгенської візи

    Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України

    Економія часу та грошей

    Звичайно, громадяни України повинні брати з собою у подорож до ЄС чимало документів, однак зворотні квитки, медичне страхування чи бронювання готелю в ЄС - все одно мають лежати в сумці. Перевага безвізу - позбавлення необхідності звертатися до консульства за візами, платити за них та чекати на їхню видачу.

    Автор: Ілля Коваль


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