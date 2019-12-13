Олексій Гончарук обговорить з лідерами ЄС ситуацію на Донбасі та в Криму

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у вівторок, 28 січня, проведе в Брюсселі шосте засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз, на якому обговорять ситуацію на Донбасі та в анексованому Криму. Про це в суботу, 25 січня, повідомила пресслужба уряду України.

"Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України в контексті протидії російській агресії та імплементації мінських домовленостей, а також стану справ у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Також під час засідання Ради асоціації сторони проаналізують досягнутий прогрес щодо імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з ЄС, співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Це буде перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії. Делегацію України очолюватиме Гончарук. Делегацію ЄС - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.

Крім участі в засіданні Ради асоціації, під час візиту до Брюсселя Гончарук проведе двосторонні зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом тощо.