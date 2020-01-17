Олексій Гончарук написав заяву про відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав президенту заяву про відставку. Про це у п'ятницю, 17 січня, повідомив сам Гончарку на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", - написав Гончарук.

Як заявили в Офісі президента України (ОП), Володимир Зеленський отримав подану Гончаруком заяву. "Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо", - зазначається в повідомленні ОП у Facebook.

Водночас до Верховної Ради подання про звільнення Гончарука не надходило. "Жодної заяви від прем'єр-міністра до Верховної Ради, яку мало бути направлено відповідно до Конституції, немає", - заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає "Інтерфакс-Україна".

Пізніше до парламенту прибув сам Олексій Гончарук і уточнив, що передана президенту заява про його відставку написана на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. "Уряд України продовжує роботу в штатному режимі доти, доки президент не прийме рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати", - зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, днями низка Telegram-каналів поширила аудіозапис, на якому декілька людей обговорюють підготовку доповіді з економічної політики президента, а також причини та наслідки підвищення курсу гривні.

На записах людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення в економіці президента Володимира Зеленського, а себе називає "профаном в економіці".

Як стверджується, запис було зроблено 16 грудня, і в нараді, крім Гончарука, брали участь заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші.

Згодом Юлія Ковалів спростувала свою участь у нараді.

Напередодні Гончарук закинув неназваним силам бажання завадити роботі його команді та запевнив, що його уряд має план розвитку української економіки.

Нагадаємо, Олексія Гончарука призначили на пост прем'єр-міністра України 29 серпня 2019 року.