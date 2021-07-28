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Олександр Янукович

Олександр Янукович - український бінзесмен, син екс-президента України Віктора Януковича. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Олександр Янукович".

Генеральною прокуратурою України Олександру Януковичу оголошено підозру у причетності до організації створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та інших злочинах. Олександр Янукович перебуває в розшуку на території України.

НАБУ та САП хочуть узяти під варту Януковича та його сина

НАБУ та САП хочуть узяти під варту Януковича та його сина 28.07.2021

НАБУ та САП звернулися до Вищого антикорупційного суду України з клопотанням взяти під варту експрезидента Віктора Януковича та його сина.

Європейський суд скасував минулорічні санкції щодо Януковича та його сина

Європейський суд скасував минулорічні санкції щодо Януковича та його сина 24.09.2019

Європейський суд прийняв рішення про скасування санкцій, накладених у березні 2018 року на експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Санкції, накладені в березні 2019 року, залишаються чинними.
Суд у Києві вже не знімає арешт з рахунків Януковича у банку ВБР - ГПУ

Суд у Києві вже не знімає арешт з рахунків Януковича у банку "ВБР" - ГПУ 18.04.2019

Інший суддя Шевченківського райсуду Києва ухвалив відмовити у знятті арешту з низки рахунків "Всеукраїнського Банку Розвитку", який належав сину Януковича. Так повідомляє ГПУ.

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018) 18.05.2018

Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?
О, щасливці! Хто зі соратників Януковича повернув гроші

О, щасливці! Хто зі соратників Януковича повернув гроші 18.04.2018

Печерський райсуд Києва зняв арешт із рахунків компаній, які пов'язують з Олександром Януковичем. Кому ще з найближчих соратників президента-втікача вдалося повернути кошти?
1500 фунтів за годину: Янукович змусив українців платити за лондонських адвокатів

1500 фунтів за годину: Янукович змусив українців платити за лондонських адвокатів 03.04.2018

Навіть після втечі з України Віктор Янукович не втрачає нагоди вибити гроші з українців. Йдеться про оплату лондонських адвокатів. Український уряд уникає запитань про виплати екс-президенту і його родині.
Януковичі програли апеляцію в Європейському суді

Януковичі програли апеляцію в Європейському суді 19.10.2017

Європейський суд підтвердив рішення про замороження активів Віктора та Олександра Януковичів у період з березня 2015 року по березень 2016 року.
Син екс-президента Януковича подав позов проти Нацбанку України

Син екс-президента Януковича подав позов проти Нацбанку України 11.08.2017

Олександр Янукович вимагає Національний банк України відшкодувати йому завдані збитки.

Чи поверне Інтерпол Януковича у розшук? (05.05.2017) 05.05.2017

Епопея зі зняттям Віктора Януковича з міжнародного розшуку тривала більше року. Але українці дізнались про це лише днями, бо все мало бути зроблено таємно. DW з'ясовувала подробиці.
ГПУ оскаржить рішення Інтерполу про зняття з розшуку Януковича

ГПУ оскаржить рішення Інтерполу про зняття з розшуку Януковича 04.05.2017

Також стало відомо, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Андрія Клюєва і Едуарда Ставицького та відмовився оголошувати в розшук Олександра Онищенка.
Як намагаються вивести гроші Януковича

Як намагаються вивести гроші Януковича 13.03.2017

Попри зусилля Гепрокуратури заблокувати гроші родини Януковича, українські суди знімають з них арешти. Подальша доля цих коштів залежатиме від якості ведення кримінальних справ проти колишнього президента.

Рада ЄС подовжила дію санкцій щодо Януковича та оточення

Рада ЄС подовжила дію санкцій щодо Януковича та оточення 03.03.2017

Санкції забороняють в'їзд до держав ЄС і заморожують в європейських банках активи осіб з чорного списку.
Сина Януковича оголосили в розшук - є ордер на арешт

Сина Януковича оголосили в розшук - є ордер на арешт 17.10.2016

Олександру Януковичу оголосили про підозру в причетності до створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
Суд ЄС частково задовольнив скаргу Януковича на санкції

Суд ЄС частково задовольнив скаргу Януковича на санкції 15.09.2016

Суд Євросоюзу визнав замороження у ЄС рахунків Віктора Януковича, його сина Олександра і екс-голови президентської адміністрації Андрія Клюєва законним. Водночас постфактум скасував санкції 2014 року.

Гроші Януковича: тяганина екс-президента в суді ЄС (15.09.2016) 15.09.2016

Позов президента-втікача Януковича і його сина Олесандра щодо скасування санкцій можуть задовольнити в Суді Євросоюзу у четвер, 15 вересня. Затягування з вироками в українських судах фактично означає відсутність доказової бази для Євросоюзу, вважають експерти. Цим користуються відомі адвокати Януковича та його оточення.
Санкції ЄС: Янукович в очікуванні сатисфакції

Санкції ЄС: Янукович в очікуванні сатисфакції 14.09.2016

Після втечі Віктора Януковича до Росії головне його заняття - війна за заморожені на Заході мільйони. Грошей йому поки не бачити. Але ляпас Брюсселю і Києву може наразі цілком задовольнити поваленого екс-президента.
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