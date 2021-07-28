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Олександр Янукович - український бінзесмен, син екс-президента України Віктора Януковича. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Олександр Янукович".
Генеральною прокуратурою України Олександру Януковичу оголошено підозру у причетності до організації створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та інших злочинах. Олександр Янукович перебуває в розшуку на території України.
Європейський суд прийняв рішення про скасування санкцій, накладених у березні 2018 року на експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Санкції, накладені в березні 2019 року, залишаються чинними.
Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?
Позов президента-втікача Януковича і його сина Олесандра щодо скасування санкцій можуть задовольнити в Суді Євросоюзу у четвер, 15 вересня. Затягування з вироками в українських судах фактично означає відсутність доказової бази для Євросоюзу, вважають експерти. Цим користуються відомі адвокати Януковича та його оточення.