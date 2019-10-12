Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ

Олександрійський патріархат поширив офіційне повідомлення щодо визнання томосу Вселенського патріархату про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Про це у п'ятницю, 8 листопада, написав у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій (Зоря).

"Сьогодні, 8 листопада, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II під час літургії в день Собору Архистратига Михаїла (за новим стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час Божественної літургії згадував ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України", - написав Зоря.

За його словами, у такий спосіб Олександрійський патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію ПЦУ.

Через деякий час Зоря написав ще один пост, в якому зазначив, що головний секретаріат Патріархії Олександрії і всієї Африки поширив офіційне повідомлення про визнання томосу Вселенського патріархату щодо визнання автокефалії ПЦУ. На підтвердження своїх слів він додав фотокопію відповідного документа грецькою мовою.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо про визнання ПЦУ Елладською православною церквою. Через цей крок Російська православна церква навіть частково розірвала спілкування із Грецькою церквою.

У червні цього року почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що "не приймає" томос про автокефалію Православної церкви України та не визнає постанову про припинення діяльності УПЦ КП.