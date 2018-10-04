Октоберфест-2018: ще більше гостей і менше порушень

У Мюнхені в неділю, 7 жовтня, завершується традиційний народний фестиваль Октоберфест. У 2018 році цей захід відвідали близько 6,3 мільйона осіб - це на 100 тисяч більше, ніж роком раніше, повідомили організатори. За їхніми словами, серед гостей зросла частка тих, що приїхали із сім'ями, а також людей у ​​віці старше 60 років.

Відвідувачі 185-го Октоберфесту випили близько 7,5 мільйонів літрів пива. Літровий кухоль пива в цьому році коштував близько 11,50 євро - в середньому на 55 центів більше, ніж рік тому. При цьому кількість спожитої їжі, за першими оцінками організаторів, збільшилася на 10 відсотків.

Попри більшу кількість гостей, кількість скоєних правопорушень знизилася з 1014 у 2017 році до 924 у поточному. За даними поліції, скоротилася кількість сексуальних злочинів, крадіжок сумок і бійок із застосуванням пивних кухлів. Свято затьмарила смерть одного з гостей внаслідок бійки. За порядком на Октоберфесті стежили близько 600 поліцейських, які мали закріплені на одязі відеокамери, поліцейським допомагали сотні охоронців приватних агентств.

Захід 5 жовтня відвідали колишній президент США Білл Клінтон і його дружина Гілларі, екс-кандидатка в президенти Сполучених Штатів на виборах 2016 року.