Окружний адмінсуд Києва назвав обшуки НАБУ та ГПУ неправомірними

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) назвав неправомірними обшуки з боку працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Генеральної прокуратури України, проведені у п'ятницю, 26 липня. "Неправомірні дії з боку ГПУ та НАБУ свідчать про спроби тиску на суддів і їхьої дискредитації", - заявили в суді, додавши, що поки невідомо, коли суд відновить роботу.

В ОАСК додали, що слідчі дії проводяться на підставі постанови Деснянського районного суду Чернігова з порушенням територіальної підсудності справи. Там також зазначили, що Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, слідчий якого подав клопотання про проведення обшуку, було утворено для розслідувань справ Майдану. При цьому питання можливих правопорушень з боку суддів не належить до сфери компетенції цього управління.

В суді зазначили, що постанову на проведення обшуків видано у кримінальному провадженні 2014 року, і вона стосується справ, відкритих у 2019 році. Однією з причин проведення обшуків є справа про повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка перебуває в провадженні ОАСК.

ДБР готове поділитися інформацією

Своєю чергою Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що готове надати інформацію НАБУ і ГПУ щодо можливого втручання суддів у свою діяльність. "Сьогодні представники НАБУ і ГПУ оприлюднили інформацію про можливе втручання суддів у діяльність ДБР: у досудове розслідування в рамках кримінального провадження, а також у проведення конкурсів, зокрема - ліквідація другої конкурсної комісії. Ми готові надати нашим колегам необхідну інформацію і сприяти встановленню всіх обставин", - написав директор Держбюро Роман Труба у своєму Телеграм-каналі. Він додав, що наразі працівників ДБР на допит не викликали.

Як повідомлялось, 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ здійснюють обшуки в приміщенні окружного адміністративного суду Києва. Зазначається, що обшуки відбуваються в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Начальник управління спецрозслідування генпрокуратури Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки проводяться у зв'язку з підозрою втручання керівництва окружного адмінсуду Києва в роботу держорганів. Повідомляється, що прокурори підготували підозри чотирьом суддям ОАСК. Вони спрямовані на узгодження генеральному прокурору.