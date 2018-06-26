 ОЗХЗ буде називати винних у хімічних атаках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

ОЗХЗ буде називати винних у хімічних атаках

Попри спротив Росії та Сирії Організація із заборони хімічної зброї вирішила називати імена виконавців хімічних атак. Лондон заявив, що організація негайно розпочне ідентифікувати відповідальних за атаки у Сирії.

ОЗХЗ буде називати винних у хімічних атаках

ОЗХЗ буде називати винних у хімічних атаках

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) вирішила називати імена виконавців хімічних атак. За це проголосували дві третини держав-членів організації у середу, 27 червня, під час спеціального засідання у Гаазі, передає агенція dpa. Досі ОЗХЗ займалася лише розслідуванням випадків використання хімічної зброї, але не мала права вказувати імена їхніх організаторів.

Рішення було прийнято за ініціативою Великобританії, яка висунула його після ймовірного скоєння хімічних атак у Сирії та Іраку, а також нападу із застосуванням хімічної зброї на екс-розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері в березні 2018 року. Лондон звинуватив Москву у скоєнні хіматакі на британській території. "ОЗХЗ проголосувала за пропозицію Британії за підтримки 30 країн, яке тепер дозволить їй говорити не тільки коли було застосовано хімзброю, але і ким", - написав у Twitter постпред Великобританії при ОЗХЗ Петер Вілсон. Він зазначив, що за розширення повноважень організації проголосували 82 країни, а проти - 24.

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На думку представника Великобританії в ОЗХЗ, тільки у Росії були досвід і мотив для отруєння колишнього подвійного агента і його доньки. Пітер Вілсон звинуватив Москву в зухвалій кампанії з дезінформації. (19.04.2018)

Організація із заборони хімічної зброї виснувала, що в березні 2017 року зарин та хлорин застосовували в Сирії "з великою імовірністю". (13.06.2018)

В канцелярії міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона заявили, що організація "негайно розпочне роботу, щоб допомогти ідентифікувати відповідальних за хімічні атаки у Сирії".

Росія та Сирія висловились проти надання ОЗХЗ такого повноваження. "Пропонуємо серйозно задуматися над перспективою, яка нас чекає в разі реалізації подібних задумів, і усвідомити міру відповідальності за долю ОЗХЗ і Конвенції (про хімічну зброю від 1993 року. - Ред.) в цей переломний період", - заявив керівник російської делегації на конференції ОЗХЗ, заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Георгій Каламанов.

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