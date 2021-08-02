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Одноклассники

Одноклассники - російська соціальна мережа.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одноклассники".

Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету

Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету 02.08.2021

РНБО пропонує формалізувати наявні в Україні заборони в інтернеті і посилити контроль за їхнім дотриманням. Чи створять в Україні свій реєстр заборонених сайтів і хто до нього потрапить, з'ясовувала DW.
Верховна Рада схвалила заборону на російські соціальні мережі

Верховна Рада схвалила заборону на російські соціальні мережі 13.05.2020

Верховна Рада України схвалила продовження санкцій щодо "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших російських інтернет-сервісів. РНБО передала проєкт відповідного указу до Офісу президента Володимира Зеленського.
Bellingcat навів новий доказ версії щодо Чепіги-Боширова

Bellingcat навів новий доказ версії щодо Чепіги-Боширова 02.10.2018

Розслідувачі з Bellingcat оприлюднили ще одне фото, де серед випускників-героїв Далекосхідного загальновійськового командного училища можна розгледіти Анатолія Чепігу.
Заборонена соцмережа Вконтакте четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження

Заборонена соцмережа "Вконтакте" четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження 11.09.2018

Заборонена в Україні соцмережа "Вконтакте" опинилася на четвертому місці за відвідуваністю українськими користувачами у серпні цього року. У топ-10 - також "Яндекс" і "Одноклассники".

Рік без російських сайтів в Україні: чи діють санкції

Рік без російських сайтів в Україні: чи діють санкції 16.05.2018

Вже рік українські провайдери блокують доступ до популярних соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники". Наскільки ефективними є санкції, розбиралася DW.
Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео)

Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео) 25.04.2018

У травні 2017 року президент України наказав заблокувати низку російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує їх для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018) 25.04.2018

У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018) 18.04.2018

Російський Роскомнадзор погрожує заблокувати у РФ Facebook. У багатьох державах світу вже заблоковано або обмежено доступ до деяких соцмереж. DW зібрала низку прикладів, серед яких і Україна.

Патріотична альтернатива: чи замінять українські соцмережі ВКонтакте й Одноклассники?

Патріотична альтернатива: чи замінять українські соцмережі "ВКонтакте" й "Одноклассники"? 19.05.2017

Рішення РНБО щодо блокування російських соцмереж спричинило нову хвилю цікавості українців до місцевих альтернатив. Однак на самому лише патріотизмі в інтернет-бізнесі не протриматися, стверджують експерти.
РНБО: Цифрові санкції проти РФ не стосуються програм

РНБО: "Цифрові санкції" проти РФ не стосуються програм 17.05.2017

Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України роз'яснила "комунікативне недопрацювання" щодо санкцій проти Росії. Київ наголосив на небезпеці російського програмного забезпечення.
Генсек Ради Європи: Блокування соціальних мереж не відповідає принципу свободи ЗМІ

Генсек Ради Європи: Блокування соціальних мереж не відповідає принципу свободи ЗМІ 17.05.2017

Cанкції Києва щодо популярних російських інтернет-сервісів у Раді Європи вважають непропорційними тій загрозі, яку вони становлять.

"Репортери без кордонів": блокувати російські інтернет-сервіси неприпустимо (16.05.2017) 16.05.2017

"Репортери без кордонів" вважають санкції проти таких компаній як "Яндекс" та "Одноклассники" нападом на свободу преси. Правозахисники заявляють: на інформаційну війну з боку Росії варто реагувати якісною журналістикою і свободою думки.

Що думають українці про відмову від російських соцмереж та сервісів (16.05.2017) 16.05.2017

Згідно з указом президента України, українським провайдерам доведеться припинити надавати доступ до низки російських сайтів та популярних соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники". Опитані DW користувачі реагують стримано.
Очима карикатуриста: Однокласники і Ко під українськими санкціями

Очима карикатуриста: "Однокласники" і Ко під українськими санкціями 16.05.2017

Київ запровадив санкції проти російських інтернет-служб "Яндексу", "Одноклассники", "Вконтакте" та Mail.ru. Віртуальне вигнання російських сервісів з України очима карикатуриста Сергія Йолкіна.

Україна заборонила доступ до російських "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс" і Mail.ru (16.05.2017) 16.05.2017

Російські соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники", а також платформи "Яндекс" і Mail.ru потрапили під санкції в Україні. Відповідний указ Петро Порошенко підписав 15 травня.

Київ запровадив санкції проти Яндексу, Одноклассники, Вконтакте та Mail.ru

Київ запровадив санкції проти "Яндексу", "Одноклассники", "Вконтакте" та Mail.ru 16.05.2017

В оновленому списку санкцій України фігурують 1228 фізичних та 468 юридичних осіб Росії. До них потрапили російські інтернет-компанії та соціальні мережі.
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