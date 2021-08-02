Одноклассники

Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету

РНБО пропонує формалізувати наявні в Україні заборони в інтернеті і посилити контроль за їхнім дотриманням. Чи створять в Україні свій реєстр заборонених сайтів і хто до нього потрапить, з'ясовувала DW.