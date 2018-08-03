Один український військовий загинув на Донбасі - штаб ООС

Упродовж доби 14 серпня бойовики на Донбасі 46 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Про це вранці в середу, 15 серпня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

За цими даними, бойовики 10 разів обстріляли позиції Збройних сил України з важкого озброєння. Сепаратисти вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП. Була також застостована артилерія калібром 152-мм, 122-мм і міномети.

Зокрема були обстріляні позиції ЗСУ поблизу Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар'їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного, йдеться у повідомленні. За даними української розвідки, троє бойовиків були вбиті і семеро отримали поранення.

Тим часом в самопроголошеній "ДНР" заявили, що українські військові 13 разів за минулу добу порушили режим припинення вогню, інформує агенція "Інтерфакс". За словами представника "ДНР" в Спільному центрі з контролю і координації за режимом припинення вогню, в результаті багатогодинного обстрілу осколкове поранення грудної клітки отримала мешканка у Комінтерново. Крім того, за цими даними, було пошкоджено сім будинків в Комінтерново, школа і житловий будинок в Горлівці, три будинки в селищі Старомихайлівка та один в Донецьку.