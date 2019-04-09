 Один день без пластикових пакетів: експериментує вся Україна | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.07.2019

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Україна

Один день без пластикових пакетів: експериментує вся Україна

Українці вперше на рівні країни долучилися до міжнародного дня без поліетиленових пакетів. У супермаркетах пропонуватимуть пакувати покупки в альтернативну тару. В акції взяли участь більше 100 компаній.

У Львові низка супермаркетів експериментально відмовляється від пластику уже вдруге

У Львові низка супермаркетів експериментально відмовляється від пластику уже вдруге

Майже половина обласних центрів  України і більше 100 організацій та торгових мереж у середу, 3 липня, експериментують із альтернативною упаковкою товарів у рамках міжнародного дня без пластикових пакетів (International Plastic Bag Free Day). Долучається до акції кожен по-своєму. В одних магазинах вирішили повністю прибрати поліетилен з прилавків і залишити паперові пакети та полотняні торби. В інших - не забиратимуть  пластик, а лише пропонуватимуть альтернативу.

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"Найактивніше відгукнулись на цю пропозицію Львів, Запоріжжя, Житомир. Київ не заявляв централізовано про акцію, але там теж у багатьох локаціях роблять такі заходи", - каже Світлана Гринчук  з міністерства екології та природних ресурсів України. Міністерство виступило організатором акції разом з Програмою розвитку ООН та громадської спілки Zero Waste Alliance Ukraine. Мета акції, за словами Гринчук, - "привернути увагу до проблеми надмірного споживання пластику, який забруднює довкілля, а також  популяризувати доступні екологічні рішення".  Чиновниця звертає увагу і на проблему мікропластику, який щодня потрапляє  до організму кожної людини з водою і повітрям. Дослідження вказують, що він може негативно впливати на низку процесів в нашому організмі.

Львів вже має досвід таких акцій

Для деяких українських торговельних мереж завдання на день відмовитись від поліетилену -  не складне. Вони вже експериментували з цим 9 квітня у Львові. "Все, що ми тоді анонсували, ми залишили. Відтоді ми прибрали поліетиленові рукавички і залишили щипці на овочах. У нас немає пакетів-"маєчок" на касах. Ми побачили, що покупці  без цього спокійно обходяться", - говорить представниця однієї з великих українських торгових мереж Наталя Дзьордзь. Вона переконана, що клієнти її компанії без проблем проживуть без поліетилену й кілька днів.

У Львові акцію відмови від пластику проводять не один день, а три

У Львові акцію відмови від пластику проводять не один день, а три

Подібні акції мають ефект, переконує заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, цього разу акція "Без поліетилену" у Львові триватиме три дні, на відміну від загальноукраїнської акції. Взяти участь у ній погодились удвічі більше торгових точок, ніж під час акції 9 квітня. "Цього разу це вже 200 магазинів. І, що важливо, долучилось багато дрібних магазинів. Це означає, що є інтерес і бажання торгових точок. Тобто акція дає ефект. Люди побачили, що поліетилен можна замінити. Тому восени ми ризикнемо і спробуємо вже тиждень пожити без поліетилену", - говорить Андрій Москаленко.

Поліетилен не втрачає популярності

Утім, не всі торгівці погоджуються з тезою про те, що їхні клієнти охоче змінюють свої звички. "Поліетилен продається набагато краще, аніж паперові пакети і сумки. Не можу сказати, що їх не купують взагалі, але такого зацікавлення, яке було одразу після акції 9 квітня - немає.  Поки що поліетиленові пакети перемагають зі значно більшим рахунком", - говорить маркетолог львівської мережі продуктових магазинів Максим Детинченко. Його компанія в акції бере участь вдруге, водночас багато магазинів навіть не виявили інтерес до такої просвітницької кампанії.

Водночас Ірина Миронова, заступниця голови Zero Waste Alliance Ukraine вважає, що не має сенсу питати в підприємців, хто перейде з поліетилену на екологічну тару, а хто ні. "Перейдуть всі", - переконана вона, зокрема, і завдяки законодавчим змінам, яких очікує експертка. Мовляв, щонайпізніше тоді до піонерів відмови від пластику приєднаються інші. "Але тоді вони будуть у менш вигідній ситуації, адже якщо мережа осмислила і впровадила зміни в себе, їм легше буде адаптуватись. Так само їхні клієнти будуть вже поінформовані та готові до змін", - каже екологиня.

Два роки без пластику

Як жити без поліетилену не день чи тиждень, а цілих два роки, знає львів'янка Діана Попфалуші. Вона каже, що якщо все добре організувати, то це не так уже й складно. Передусім, за її словами, потрібно мати багаторазову тару. Свій спосіб життя Попфалуші змінила після відвідування міжнародного молодіжного проекту в Німеччині. "Я жила в екобудинку з сонячними батареями, познайомилась з людьми, які практикували веганство (відмову від харчів тваринного походження. - Ред.) Мені їхній підхід видався цікавим, і відтоді я долучилася як волонтерка до екологічної організації і почала змінювати свій спосіб життя. Так потрохи турбота про тварин в мене перетворилась на бажання змінити світ", - розповідає дівчина.

Діана Попфалуші уже два роки намагається жити без пластикових відходів

Діана Попфалуші уже два роки намагається жити без пластикових відходів

Тепер вона купує крупу чи овочі на вагу, олію бере лише розливну у свою пляшку, на каву ходить зі своєю чашкою. За два роки вона виробила свою схему, тому чітко знає, де і які продукти вона може набрати. "Не дуже люблю ходити в великі супермаркети, а більше - в маленькі магазинчики. Там не потрібно ні цінників, ні пакетів.  Приходиш, все важать при тобі і кладуть у твої торби" - пояснює вона.  До її вимог також звикли місцеві продавці. "Приємно, коли через рік вони тобі кажуть: о, а Вас уже четверо чи п'ятеро таких приходить в магазин. Це перестає бути чимось новим. Люди звикають", - каже Діана Попфалуші.

Але найскладніше в такому способі життя -  не надмірна увага продавців, а вміння самоорганізуватись. "Ти маєш планувати свої закупи. Наприклад, якщо ти купуєш щось заморожене - ти мусиш попередньо взяти банку, чи лоточок.  Але це, у свою чергу, допомагає тобі планувати свої покупки, бюджет. Так ти менше купуєш спонтанно. Тобто отримуєш ще й економію часу і фінансів", - робить висновок дівчина. Хоча визнає, абсолютно позбутися пластику - неможливо.

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