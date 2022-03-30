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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одеський порт".
Одеський морський порт належить до найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну. Як вказується на сайті порту, Одеський морський порт є лідером за обсягами перевелки вантажів серед портів України - загальна пропускна здатність 50 мільйонів тонн - та найбільшим пасажирським портом на Чорному морі. Він здатен обслужити чотири мільйони пасажирів на рік. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через кризу багато підприємств в Україні опинилися на межі банкрутства. Нелегкі часи переживає й Одеський порт. Вантажообіг у цій морській гавані скоротився в рази. Витягти Одеський порт з кризи намагаються співробітники із Німеччини.