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Одеський морський порт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Одеський порт".

Одеський морський порт належить до найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну. Як вказується на сайті порту, Одеський морський порт є лідером за обсягами перевелки вантажів серед портів України - загальна пропускна здатність 50 мільйонів тонн - та найбільшим пасажирським портом на Чорному морі. Він здатен обслужити чотири мільйони пасажирів на рік. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Посівна в умовах війни: українські фермери працюють попри обстріли (30.03.2022) 30.03.2022

Українські фермери розпочали посівну попри обстріли, перебої з пальним і подекуди брак робочої сили. Як українські селяни збираються прогодувати не лише Україну, а й світ?
Український криголам Ноосфера вирушив до Антарктиди

Український криголам "Ноосфера" вирушив до Антарктиди 29.01.2022

Флагман українського науково-дослідного флоту прямує до української антарктичної станції "Академік Вернадський".
Американський есмінець зайшов в порт Одеси

Американський есмінець зайшов в порт Одеси 24.12.2019

В Одеський порт зайшов американський ракетний есмінець USS Ross. Планується, що він пробуде в Одесі до 5-6 січня. Судно прибуло в рамках розширення міжнародної співпраці України з НАТО.
Корабель США з катерами для України увійшов в Одеський порт

Корабель США з катерами для України увійшов в Одеський порт 21.10.2019

Загальна вартість катерів, які Служба берегової охорони США передала військово-морським силам України, а також модернізації та навчання українських військових моряків сягнула майже 10 мільйонів доларів.
В Україну прибула перша партія нафти зі США

В Україну прибула перша партія нафти зі США 07.07.2019

В Одеський порт танкер доставив 75 тисяч тонн американської нафти сорту Bakken. Її збираються переробити на Кременчуцькому НПЗ.
Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики

Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики 06.08.2018

Колишня очільниця одеської митниці Юлія Марушевська в інтерв'ю DW прокоментувала результати розслідування газети Süddeutsche Zeitung про масштабну корупцію на українській митниці.
Чорні каси на Чорному морі: як корупція роз'їдає Одесу (відео)

"Чорні каси" на Чорному морі: як корупція роз'їдає Одесу (відео) 01.08.2016

Одеса занепадає. І це попри порт, який міг би стати джерелом доходу для міста. Натомість гроші розкрадають учасники корупційної схеми за участі мера Одеси. Губернатор Міхеіл Саакашвілі сприймає це як особистий виклик.

"Чорні каси" на Чорному морі: як корупція роз’їдає Одесу (29.07.2016) 29.07.2016

Одеса занепадає. І це попри порт, який міг би стати джерелом доходу для міста. Натомість гроші розкрадають учасники корупційної схеми за участі мера Одеси. Губернатор Міхеіл Саакашвілі сприймає це як особистий виклик.

"Чорні каси" на Чорному морі: як корупція роз’їдає Одесу (трейлер) 29.07.2016

Одеса занепадає. І це попри порт, який міг би стати джерелом доходу для міста. Натомість гроші розкрадають учасники корупційної схеми за участі мера Одеси. Губернатор Міхеіл Саакашвілі сприймає це як особистий виклик.
Чи піде іранська нафта в ЄС через українські труби?

Чи піде іранська нафта в ЄС через українські труби? 30.05.2016

У Києві у квітні на урядовому рівні пролунала пропозиція транспортувати нафту з Ірану через трубопровід Одеса - Броди. Утім, далі гучних заяв справа не йде. Експерти сумніваються у реальності проекту.

Морська гавань без вантажів: як врятувати Одеський порт? 31.05.2015

Через кризу багато підприємств в Україні опинилися на межі банкрутства. Нелегкі часи переживає й Одеський порт. Вантажообіг у цій морській гавані скоротився в рази. Витягти Одеський порт з кризи намагаються співробітники із Німеччини.

"Геофактор": Чим загрожує Євросоюзу референдум про вихід Великобританії з ЄС? (29.05.2015) 29.05.2015

Німецька компанія інвестуватиме в Одеський порт 13.01.2006