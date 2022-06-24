Німецька преса: "Путін відверто знущається зі світової спільноти"

Підписана у п'ятницю, 22 липня у Стамбулі угода за посередництва ООН і Туреччини, зокрема, передбачає гарантії безпеки портів. "Сторони не здійснюють нападів на торговельні судна, а також інші цивільні кораблі й портову інфраструктуру, яка є частиною цієї угоди", - цитує документ газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, вказуючи на негайне порушення угоди Росією, яка завдала удару по порту Одеси вже 23 липня. "Це достатньою мірою характеризує, наскільки можна довіряти режиму Володимира Путіна і його прихильність підписаним угодам", - пише оглядач видання і веде далі: "Москва і надалі робитиме все, щоби перешкоджати експорту українського зерна. Ймовірно, Кремль при цьому використовуватиме пропагандистські димові шашки і закидатиме Україні недотримання угоди. Захід не має потрапити у пастку й виваженими формулюваннями закликати обидві сторони до співпраці. Перспектива зарадити з розв'язанням проблеми продовольчої кризи за рахунок українського зерна існує лише в тому разі, якщо кожне порушення угоди з боку Росії і кожна її провокація знаходитимуть гучну публічну реакцію", - закликає оглядач FAZ.

Мюнхенське видання Süddeutsche Zeitung продовжує:

"Обстріл Одеси був зроблений з розрахунком і доводить, що Володимир Путін відверто знущається зі світової спільноти й маніпулює громадською думкою. Москва розуміє, що Україні нагально потрібна ця угода. Але кількох ракет по Одесі, які Кремль спершу заперечував, а згодом визнав, достатньо, аби посіяти серед українців максимальну невпевненість, аби обурити Захід, зганьбити ООН, тримати на дистанції Ердогана і, можливо, шантажем домагатися подальшого скасування санкцій", - зазначає Süddeutsche Zeitung.

"Зухвала демонстрація сили"

Газета Tageszeitung з Берліна також констатує пряме і зухвале порушення Москвою підписаної у Стамбулі "зернової" угоди і називає удар по порту Одеси "демонстрацією сили", за рахунок чого Кремль хоче показати, що підписи під документами не зв'язують йому руки. "Досі є люди, які вважають за можливе досягнути миру з Росією завдяки перемовинам. Ракети по Одесі вкотре засвідчують, що це - хибний шлях. Жодна домовленість з нинішнім режимом у Москві не є надійною. Цинічна гра Москви відома ще з Сирії та війни на Донбасі 2014/15 років. Одразу слідом за дипломатичними гарантіями Москви слідує наочна воєнна демонстрація прямо протилежного від того, про що було домовлено, чудово розуміючи, що за це нічого не буде - адже протилежна сторона прагне миру".

Оглядач берлінського видання констатує, що в української сторони як у заручниці ситуації немає іншого вибору, ніж сподіватися на цю угоду, хоча Росія нею і нехтує. "ООН припускається в Україні тієї самої помилки, що і в Сирії: організація домагається шляхом переговорів гуманітарних домовленостей, але у питанні їхньої реалізації покладається на добру волю Росії. А якщо Росія такої доброї волі не демонструє, вони не реагують. Так і у випадку Одеси представники ООН белькочуть щось непевне. Не варто і сумніватися, що невдовзі ми почуємо чергове випрошування на адресу Путіна, чи не був би він такий ласкавий, керуючись добротою свого серця, утриматися від того чи іншого воєнного злочину", - утрирує оглядач Tageszeitung.

Зерновий термінал у порту Одеси (архівне фото)

"Україна не буде у безпеці, поки не зупинять Путіна"

Газета Leipziger Volkszeitung також застерігає від ілюзій:

"Від цього розпалювача війни можна очікувати чого завгодно. Ракетний удар по Одесі наступного дня після підписання угоди це вкотре доводить. Документ передбачає, що Росія надає коридор суднам і утримується від ударів по портах. Натомість Росія перш за все одразу вдарила по порту Одеси. Мовляв, ціллю удару була західна зброя. Путін знущається зі світової спільноти. Україна ніколи не буде у безпеці, поки в Кремлі нинішній його господар. Якщо його не зупинити", - застерігає Leipziger Volkszeitung.

Далі оглядач у своєму коментарі підсумовує: "Він (Путін - Ред.) буде і надалі ставити всіх перед фактом за допомогою бомб. Саме тому Україні для самозахисту потрібні додаткові поставки зброї. Те, що Німеччина не спромоглася досі поставити Польщі танки в рамках погодженого "кругового постачання" як компенсацію польських поставок Україні, ганебно. У країни, на яку напала Росія, просто немає часу на такий водевіль. Федеральний уряд має якнайшвидше виконати свої зобов'язання перед Польщею, а також якнайшвидше підготувати й відправити до України кожен танк Бундесверу, який наразі непотрібний німецькій армії", - закликає видання з Лейпцига.

"Годі нейтралітету"

Газета Der Tagesspiegel з Берліна у контексті порушення Москвою "зернових" зобов'язань розмірковує над тим, як ще можна посилити тиск на Москву. Оглядач видання вбачає важливий досі невикористаний належним чином важіль у тому, аби більш активно впливати на країни, які досі робили вигляд, що вони у питанні російської агресії зберігають нейтралітет і утримуються від її засудження. "Німецька і європейська зовнішня політика досі надто сильно керувалася принципом, що країни з табору "ні вашим, ні нашим" краще заманювати на свій бік різними "пряниками", аби вони не відвернулися остаточно і не стали на бік опонента. Така політика боїться тиску на тих, хто лавірує. У Росії або Китаю менше вигід, які вони можуть запропонувати, ніж у Берліна або Брюсселя. Натомість вони погрожують країнам, які відкрито опонують їм, негативними наслідками. Чому б не відповідати на цей тиск?", - запитує оглядач берлінського видання. Як приклад країни, яка досі лавірує, аби не втратити вигідної співпраці з Росією Der Tagesspiegel наводить передовсім Індію. Однак і з європейськими країнами варто ставити питання жорсткіше, читаємо на шпальтах столичної газети. "Таким кандидатам на вступ до ЄС як Сербія треба казати: хто на боці Путіна, з тими ми не ведемо перемовин про вступ", - наголошує Der Tagesspiegel.