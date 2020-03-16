 Одеса та Львів: відкриті тільки продуктові магазини та аптеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Одеса та Львів: відкриті тільки продуктові магазини та аптеки

В Одесі та Львові з 16 березня закриті усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів та аптек. Київ посилює заходи дезінфекції.

Дезінфекційні заходи в Одесі

Дезінфекційні заходи в Одесі

З метою попередження поширення коронавірусу з 16 березня 2020 року в Одесі тимчасово зупинено роботу об'єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб. Згідно з розпорядженням Одеського міського голови від 15 березня, йдеться про ресторани, бари, заклади громадського харчування, кінотеатри, музеї, галереї, дитячі розважальні центри, клуби, майданчики, тренажерні зали і фітнес-клуби, парки атракціонів тощо. Заборона не поширюється на продуктові магазини та аптеки.

Також у Львові від 16 березня обмежать роботу усіх закладів торгівлі, крім аптек, заправок та продуктових магазинів. Таке рішення має затвердити міська комісія з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення зранку 16 березня, повідомив мер міста Андрій Садовий. "З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже", - йдеться на сайті Львівської міської ради. 

Між тим у Києві посилюють заходи дезінфекції. Дороги та мости обробляють спецзасобами, зупинки і переходи дезінфікують. "Підприємства, підпорядковані комунальній корпорації "Київавтодор", розпочали миття доріг, мостів і шляхопроводів мийними засобами", - повідомив заступник КМДА Олександр Густєлєв, цитує "Інтерфакс-Україна".Дезінфекцію транспортних засобів здійснюють усі приватні перевізники, маршрутні автобуси яких курсують у Києві. 

Нагадаємо, напередордні міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець висловив за необхідне закрити в країні заклади громадського харчування та торговельно-розважальні центри (ТРЦ), обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту, а також обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

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