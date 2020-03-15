В евакуйованих з Італії пасажирів коронавірус не виявлено - МОЗ

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" 123-м евакуйованим з Італії громадянам України провели експрес-тест на COVID-19, усі тести показали негативний результат, коронавірусної інфекції не виявлено, повідомляє пресслужба українського міністерства охорони здоров'я у понеділок, 16 березня.

"Італійські медики провели медичний огляд пасажирів під час посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом усього польоту проводили медико -санітарний нагляд. Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Усі евакуйовані зобов'язалися здійснити 14-денну самоізоляцію на час можливого інкубаційного періоду. За повідомленням офісу президента України, всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції, однак "за порушення домашнього карантину передбачена відповідальність".

Як повідомлялось, раніше українці не змогли повернутись в Україну з Італії наземним транспортом через закриття кордонів у зв'язку з карантином.За дорученням президента Володимира Зеленського було організовано доставку українських громадян в Україну літаком авіакомпанії SkyUp з італійської Венеції .

Ввечері 15 березня спецрейсом до Києва повернулися пасажири двох автобусів, які раніше застрягли на італійсько-словенському кордоні, а також ті, хто виявив бажання виїхати з Італії.