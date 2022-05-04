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Огляд друкованих засобів масової інформації.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Огляд преси".
Головне питання української політики - чи впливатимуть олігархи на нового президента Володимира Зеленського і чи оголосить політик їм боротьбу. Від цього залежить успіх його реформ, вважають оглядачі німецьких ЗМІ.