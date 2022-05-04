Огляд преси

Німецька преса: Той, хто все ще хоче літати через Білорусь, наражає себе на ризик

Бомба в літаку Ryanair - лише привід для операції спецслужб із затримання блогера Протасевича. Хто допомагав у цьому Мінську, і що кажуть у ЄС? В огляді DW - найяскравіші цитати німецьких газет.