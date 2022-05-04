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Огляд преси

Огляд друкованих засобів масової інформації.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Огляд преси".

Німецька преса: Називаючи канцлера ковбасою, Мельник нікому не допомагає

Німецька преса: Називаючи канцлера "ковбасою", Мельник нікому не допомагає 04.05.2022

Недипломатичні слова українського посла в Німеччині Андрія Мельника на адреcу канцлера ФРН Олафа Шольца активно коментує німецька преса. Підбірка від DW.
Нарешті вдарив кулаком по столу: німецькі ЗМІ про зустріч Шольца та Путіна

"Нарешті вдарив кулаком по столу": німецькі ЗМІ про зустріч Шольца та Путіна 16.02.2022

Перша особиста зустріч Олафа Шольца на посаді канцлера ФРН із президентом РФ Володимиром Путіним стала головною темою для більшості німецьких ЗМІ. DW наводить найяскравіші цитати.
Європейська преса про дипломатію Шольца: дива не буде

Європейська преса про дипломатію Шольца: дива не буде 15.02.2022

Оглядачі на шпальтах друкованих видань зі всієї Європи присвятили увагу подорожі канцлера Німеччини до Києва і Москви, під час якої йдеться про загрозу російського вторгнення до України.
Огляд преси: Байден не може завадити нападу Путіна на Україну

Огляд преси: Байден не може завадити нападу Путіна на Україну 08.12.2021

Віртуальний саміт президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна 7 грудня, великою мірою присвячений кризі довкола Україні, став предметом уваги багатьох світових видань.

Меркель у Києві: німецькі ЗМІ про спробу врятувати те, що ще можна

Меркель у Києві: німецькі ЗМІ про спробу врятувати те, що ще можна 23.08.2021

Німецька преса коментує ідею нового саміту щодо Донбасу в "нормандському форматі" й запитує, чи достатньо Німеччина зробила для українського народу.
Європейські ЗМІ про Північний потік-2: Зароблені гроші підуть на просування російського імперіалізму

Європейські ЗМІ про "Північний потік-2": Зароблені гроші підуть на просування російського імперіалізму 22.07.2021

Європейська преса активно коментує угоду між Німеччиною та США щодо газопроводу "Північний потік-2". Оглядачі застерігають від негативних наслідків проєкту в довгостроковій перспективі.

Німецька преса: Водень як альтернатива транзиту російського газу через Україну

Німецька преса: Водень як альтернатива транзиту російського газу через Україну 14.07.2021

Візит Володимира Зеленського до Берліна німецька преса обговорювала передусім в контексті завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" та майбутнього України як транзитної країни.
Німецька преса: Той, хто все ще хоче літати через Білорусь, наражає себе на ризик

Німецька преса: Той, хто все ще хоче літати через Білорусь, наражає себе на ризик 26.05.2021

Бомба в літаку Ryanair - лише привід для операції спецслужб із затримання блогера Протасевича. Хто допомагав у цьому Мінську, і що кажуть у ЄС? В огляді DW - найяскравіші цитати німецьких газет.
Міжнародна преса про ескалацію на кордоні з Росією: Україна, як Тайвань

Міжнародна преса про ескалацію на кордоні з Росією: Україна, як Тайвань 09.04.2021

Оглядачі дискутують про те, як має Захід реагувати на зростаючу загрозу російського вторгнення в Україну. У США говорять про військову підтримку, у Німеччині - про санкції і дипломатію.
Німецька преса про війська Росії на кордоні з Україною: Захід має дати відсіч

Німецька преса про війська Росії на кордоні з Україною: Захід має дати відсіч 06.04.2021

У коментарях, присвячених переміщенню частин російської армії до її кордону з Україною, автори провідних німецьких видань закликають політиків до рішучих дій у відповідь у разі російського вторгнення.
Європейська преса про тисячу відсотків Зеленського

Європейська преса про "тисячу відсотків" Зеленського 26.09.2019

Європейські ЗМІ не оминули увагою звинувачення у бік Анґели Меркель, котрі пролунали у оприлюдненій Білим домом розмові Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Європейська преса про обмін полоненими: Путін дав мало, а отримав багато

Європейська преса про обмін полоненими: Путін дав мало, а отримав багато 09.09.2019

Європейські газети приділили велику увагу аналізу обміну полоненими між Україною та РФ. Коментатори не прогнозують серйозних змін у політиці Кремля в українському питанні.

Європейська преса відповідає Путіну: Лібералізм Вас переживе

Європейська преса відповідає Путіну: Лібералізм Вас переживе 02.07.2019

Європейські політики і ЗМІ різко відреагували на слова президента Росії Володимира Путіна про те, що лібералізм "застарів". Застарілим називають передовсім самого господаря Кремля.
Німецька преса про повернення Росії до ПАРЄ: Капітуляція і самознищення

Німецька преса про повернення Росії до ПАРЄ: "Капітуляція і самознищення" 27.06.2019

Оглядачі на шпальтах німецьких друкованих видань жорстко критикують рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи повернути Росії право голосу, скасувавши обмеження, накладені 5 років тому після анексії Криму.
Німецька преса: Успіх Зеленського залежатиме від його поводження з олігархами

Німецька преса: Успіх Зеленського залежатиме від його поводження з олігархами 21.05.2019

Головне питання української політики - чи впливатимуть олігархи на нового президента Володимира Зеленського і чи оголосить політик їм боротьбу. Від цього залежить успіх його реформ, вважають оглядачі німецьких ЗМІ.
Німецькомовна преса: Зеленський - продукт олігархічної системи

Німецькомовна преса: Зеленський - продукт олігархічної системи 22.04.2019

На шпальтах німецькомовних видань аналізують президентські вибори в Україні. У багатьох коментарях лунає скепсис щодо якісного оновлення української політики за президентства Володимира Зеленського.
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