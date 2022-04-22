Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова

Російській журналістці Марині Овсянніковій, яка виступила в ефірі "Першого каналу" з плакатом проти російського вторгнення в Україну, вирішили не вручати німецьку "Премію ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), розповіла DW інша лауреатка цього року - лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Премію справді не вручили Овсянніковій, передає кореспондент DW із церемонії вручення. Перед оголошенням лауреатів ведучі зазначили, що в Росії є люди, які виступають за свободу слова, але прізвище Овсяннікова не прозвучало. DW звернулася за коментарем до організаторів, але на момент публікації цього матеріалу його не отримала.

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"Премія вручається журналістам, які борються за свободу слова. (…) Очевидно, що ситуація, коли Україну, Росію та Білорусь намагаються об'єднати ось у такому вигляді, некоректна. Ми незалежні країни, не треба притягувати нас один до одного за якимись ознаками. Міжнародна журналістика, незалежна журналістика - це чудово, але це такі політичні рухи, які зараз, напевно, недоречні", - сказала Тихановська DW.

Боротьба за свободу у Східній Європі

Раніше німецька медіагрупа Weimer Media Group оголосила, що цього року нагорода буде присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі, а її володарями стануть президент України Володимир Зеленський, Тихановська та Овсяннікова.

"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу, свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", - йшлося в обґрунтуванні журі.

"Премія ЗМІ за свободу" присуджується увосьме. Її вручають громадським діячам, які, на думку журі, особливо прихильні до свободи вираження думок, соціальної взаємодії, політичного діалогу та демократії. Серед володарів нагороди - ексканцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), президент СРСР Михайло Горбачов та нинішній міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

Вчинок Овсяннікової

Овсяннікова 14 березня в ефірі вечірніх новин на "Першому каналі" увійшла до кадру з плакатом "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war". Перед цим вона записала відеозвернення: "Те, що зараз відбувається в Україні - злочин. Росія - країна-агресор, і відповідальність за цю агресію лежить лише на одній людині. Ця людина - Володимир Путін".

Овсяннікова тримає плакат в ефірі "Першого каналу"

Наступного дня її засудили до штрафу у 30 тисяч рублів за адміністративною статтею про порушення встановленого порядку проведення мітингу - через відео, записане перед акцією. Згодом вона нібито звільнилася з "Першого каналу". На початку квітня берлінський медіаконцерн Axel Springer повідомив, що Овсяннікову взяли на роботу на німецький новинний телеканал Welt. "У Марини Овсяннікової у вирішальний момент знайшлося мужність показати глядачам у Росії незабарвлену картину реальності, - сказав головний редактор телеканалу Welt Ульф Пошард (Ulf Poschard), повідомляючи про початок співпраці з нею. - Своїм вчинком вона захистила головні журналістські цінності - і це, незважаючи на загрозу репресій із боку держави".

Це рішення викликало неоднозначну реакцію у суспільстві. Біля будівлі телестудії Welt навіть пройшла демонстрація із закликом не брати Овсяннікову на роботу через її минулу співпрацю з російською пропагандою.