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Об'єднані Арабські Емірати

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) – федерація з семи еміратів у південно-західній Азії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Об'єднані Арабські Емірати". Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) складаються з семи еміратів, а саме – Абу-Дабі, Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Шарджа, Умм-Ель-Кувейн. Державний устрій - федерація абсолютних монархій. Кількість населення - понад 4 мільйона 798 тисяч осіб.

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго 22.03.2022

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек розповів DW про підсумки переговорів у Катарі та ОАЕ, які, зокрема, покликані знизити залежність Німеччини від російських енергоносіїв.
Президент Ізраїлю здійснює історичний візит до ОАЕ

Президент Ізраїлю здійснює історичний візит до ОАЕ 30.01.2022

Після нормалізації відносин між двома країнами президент Ізраїлю Іцхак Герцог уперше приїхав до Абу-Дабі. Перед вильотом він заявив, що має послання миру для народів усього регіону.
Через удар безпілотників по нафтових танкерах в ОАЕ загинули троє людей

Через удар безпілотників по нафтових танкерах в ОАЕ загинули троє людей 17.01.2022

Про "військову операцію" проти Об'єднаних Арабських Еміратів заявили єменські хусити. В Абу-Дабі кажуть, що не залишать атаку безкарною.
Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу

Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу 18.12.2021

Перший офіційно зафіксований випадок зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу виявили в Україні. Його виявили у особи, яка повернулася з ОАЕ.

Історичний візит: прем'єр Ізраїлю вперше прибув до ОАЕ

Історичний візит: прем'єр Ізраїлю вперше прибув до ОАЕ 13.12.2021

Нафталі Беннетт поїхав до ОАЕ для поглиблення співпраці між двома країнами у всіх галузях. Відносини між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами він характеризує як "відмінні".
Український чемпіон світу з джиу-джитсу: Вдень працюю двірником, ввечері - тренером

Український чемпіон світу з джиу-джитсу: Вдень працюю двірником, ввечері - тренером 19.11.2021

Ігор Євтушенко в інтерв'ю DW розповів, як він після 40 років почав займатися бразильським джиу-джитсу і як зрештою став чемпіоном світу у своїй віковій категорії.

Афганський президент-втікач Ашраф Гані перебуває в ОАЕ

Афганський президент-втікач Ашраф Гані перебуває в ОАЕ 18.08.2021

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік з країни, разом з родиною перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Країна дала йому прихисток "з гуманітарних міркувань".
У Дубаї побудували найглибший у світі басейн (13.07.2021)

У Дубаї побудували найглибший у світі басейн (13.07.2021) 13.07.2021

У Дубаї, де вже є найвищий у світі хмарочос, а також найбільший у світі торговий центр, відкривається новий рекордний атракціон - найглибший у світі басейн для дайвінгу. Дивіться самі!
Історичний візит: глава МЗС Ізраїлю вперше відвідав ОАЕ

Історичний візит: глава МЗС Ізраїлю вперше відвідав ОАЕ 29.06.2021

Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід під час історичного візиту в Об'єднані Арабські Емірати відкрив нове посольство в Абу-Дабі.

Вакцинний туризм: благо чи незаконна ініціатива? (26.04.2021) 26.04.2021

Якщо черга на вакцину від коронавірусу в рідній країні затягнулась, можна купити "вакцинний тур". Ось які пропозиції швидко зробити щеплення є на туристичному ринку.

Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ

Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ 22.02.2021

Український прем'єр Денис Шмигаль попросив свого заступника Олега Уруського пояснити, що він робить пліч-о-пліч з Рамзаном Кадировим. Той відповів, що так вимагав протокол виставки.

Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів

Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів 15.02.2021

Під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів. Про склад української делегації не повідомляється.
Укроборонпром підписав в ОАЕ угоди на понад мільярд доларів - ОП

"Укроборонпром" підписав в ОАЕ угоди на понад мільярд доларів - ОП 14.02.2021

Підписані в ОАЕ угоди між "Укроборонпромом" та компаніями Tawazun Economic Council і EDGE Group передбачають військово-технічну співпрацю на понад мільярд доларів США, повідомили в Офісі президента України.

Ізраїль та ОАЕ повідомили про взаємне відкриття посольств

Ізраїль та ОАЕ повідомили про взаємне відкриття посольств 24.01.2021

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів затвердив створення посольства ОАЕ в Тель-Авіві. Своєю чергою, Ізраїль повідомив про відкриття свого посольства в Абу-Дабі.
У готелі, а не на віллі: у КСУ розповіли подробиці відпочинку Тупицького в ОАЕ

У готелі, а не на віллі: у КСУ розповіли подробиці відпочинку Тупицького в ОАЕ 12.01.2021

У Конституційному суді заявили, що Олександр Тупицький відпочиває в ОАЕ разом із сім'єю у номері готелю, а не на віллі. Також у КС заперечили інформацію про його відпочинок з бізнесменами з кримінального світу.
Об'єднані Арабські Емірати відкривають кордон з Катаром

Об'єднані Арабські Емірати відкривають кордон з Катаром 08.01.2021

Після того, як країни Перської затоки підписали угоду про припинення дипломатичної кризи щодо Катару, Об'єднані Арабські Емірати заявили про намір 9 січня відкрити кордон з ним.

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