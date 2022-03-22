Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) – федерація з семи еміратів у південно-західній Азії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Об'єднані Арабські Емірати". Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) складаються з семи еміратів, а саме – Абу-Дабі, Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Шарджа, Умм-Ель-Кувейн. Державний устрій - федерація абсолютних монархій. Кількість населення - понад 4 мільйона 798 тисяч осіб.
У Конституційному суді заявили, що Олександр Тупицький відпочиває в ОАЕ разом із сім'єю у номері готелю, а не на віллі. Також у КС заперечили інформацію про його відпочинок з бізнесменами з кримінального світу.