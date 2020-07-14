Об'єднані Арабські Емірати відправили космічний зонд на Марс

Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською країною, яка відправила місію на Марс. Космічний апарат "Аль-Амаль" ("Надія") вирушив до Червоної планети з японського космодрому на острові Танегасіма в понеділок, 20 липня.
Старт, який мав відбутися ще 14 липня, двічі переносили через несприятливі погодні умови. Очікують, що зонд має долетіти до Марса в лютому 2021 року. Мета місії - вивчити атмосферу, кліматичні умови та зміну пір року на планеті. Апарат має залишатися на орбіті протягом цілого марсіанського року, який триває майже вдвічі довше за земний.
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Космічний зонд також проведе вивчення нижніх шарів атмосфери, де формується марсіанська погода, зокрема пилові бурі. "Аль-Амаль" має три камери, що дозволяють спостерігати за атмосферою Марса в видимому, інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах.
До осені 2020 року до Червоної планети мають вирушити ще два космічні апарати - американський марсохід Perseverance ("Наполегливість") та китайський марсохід "Tianwen-1" ("Питання до небес"). Мета обох місій - пошук життя на Марсі та вивчення атмосфери планети.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Презентація в особливій "чистій кімнаті"
Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Новий марсохід важить понад одну тонну, що робить його на 100 кілограмів важчим за свого попередника. Новий і більш сучасний ровер може нести на собі більше дослідницького обладнання та датчиків, а його маніпулятор потужніший за той, який встановлено на Curiosity.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Готовий до відправлення на мис Канаверал
Ось так виглядає марсохід під час подорожі до стартового майданчика. На борту літака C-17 Globemaster він подорожував з Каліфорнії до Флориди в США. Звідти 17 липня він вирушить на Марс. Новий марсохід обладнаний 23 камерами і багатьма іншими приладами. Одним з його основних завдань - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Робот-гігант
Curiosity - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав більше 21 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Чи він може похвалитися?
Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Не просто дряпати поверхню
Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Гайда до лабораторії!
Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Крихітний попередник
Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Коли розмір має значення
Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Майже чотири місяці служби
Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Прокладаючи шлях для технологій майбутнього
Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Безліч гаджетів
Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.
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Марсохід NASA Mars 2020: чим він кращий за попередників?
Марсіанські пейзажі
Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?
Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко