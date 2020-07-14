Об'єднані Арабські Емірати відправили космічний зонд на Марс

Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською країною, яка відправила місію на Марс. Космічний апарат "Аль-Амаль" ("Надія") вирушив до Червоної планети з японського космодрому на острові Танегасіма в понеділок, 20 липня.

Старт, який мав відбутися ще 14 липня, двічі переносили через несприятливі погодні умови. Очікують, що зонд має долетіти до Марса в лютому 2021 року. Мета місії - вивчити атмосферу, кліматичні умови та зміну пір року на планеті. Апарат має залишатися на орбіті протягом цілого марсіанського року, який триває майже вдвічі довше за земний.

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Космічний зонд також проведе вивчення нижніх шарів атмосфери, де формується марсіанська погода, зокрема пилові бурі. "Аль-Амаль" має три камери, що дозволяють спостерігати за атмосферою Марса в видимому, інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах.

До осені 2020 року до Червоної планети мають вирушити ще два космічні апарати - американський марсохід Perseverance ("Наполегливість") та китайський марсохід "Tianwen-1" ("Питання до небес"). Мета обох місій - пошук життя на Марсі та вивчення атмосфери планети.