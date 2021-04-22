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Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - неприбуткова організація, яка створюється співвласниками багатоквартирного будинку.

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОБСС) має статус неприбуткової юридичної особи. ОБСС створюється власниками квартир і нежитлових приміщень для спільного утримання та управління своїм будинком.

Кінець ЖЕК-арту: з київських дворів прибирають автомобільні шини (22.04.2021) 22.04.2021

Столичні комунальники прибрали з прибудинкових територій понад 35 тисяч автомобільних шин. Вони десятками років використовувалися як загорожі і декор для клумб чи дитячих майданчиків. Тепер на місце покришок обіцяють поставити бетонні вази й огорожу.

Перша електростанція на даху багатоповерхівки у Києві (24.11.2020) 24.11.2020

На даху багатоповерхівки у Києві встановили першу промислову сонячну електростанцію. Інвестиційний проєкт вартістю 330 тисяч доларів має окупитися за 5-6 років. Але мешканці заробляють вже сьогодні. Як і на чому? 
Чи варто вірити обіцянкам знизити комунальні тарифи? (відео)

Чи варто вірити обіцянкам знизити комунальні тарифи? (відео) 19.06.2019

Щоразу перед виборами політики змагаються між собою у популістичних обіцянках знизити комунальні тарифи та ціни на газ. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин.

Зниження тарифів: чому обіцянкам політиків не варто вірити (19.06.2019) 19.06.2019

Обіцянки знизити тарифи на газ та комунальні послуги щоразу лунають перед виборами в Україні. Популізму політиків немає меж. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин.

Новий закон про ЖКГ: чи вдасться вирішити проблему боргів за комуналку?

Новий закон про ЖКГ: чи вдасться вирішити проблему боргів за "комуналку"? 06.05.2019

Українці заборгували за "комуналку" 69 мільярдів гривень. Чи допоможе новий закон "Про житлово-комунальні послуги", який передбачає нарахування пені за прострочені платежі, боротися з боржниками?
Вимушена винахідливість: як в Україні вчаться домашній енергоефективності

Вимушена винахідливість: як в Україні вчаться домашній енергоефективності 14.12.2018

Різке зростання тарифів на енергоносії змушує багатьох українців ставати ощадливішими. Дехто експериментує з альтернативними джерелами. Скільки і як вдається заощадити?

Які кредити можна отримати на утеплення житла? (30.10.2018) 30.10.2018

Утеплюючи оселю, можна заощадити аж до сімдесяти відсотків, якщо скористатись державною або європейською програмою підвищення енергоефективності. Ось як це працює.

Як отримати компенсацію за утеплення житла (22.10.2018) 23.10.2018

Перше українське ОСББ отримало понад 5000 євро на утеплення за європейською програмою IQ energy від Європейського банку реконструкції та розвитку. Що для цього потрібно?
Лічильники тепла у старих будинках в Україні: встановити можливо, але непросто

Лічильники тепла у старих будинках в Україні: встановити можливо, але непросто 17.10.2018

Рішення уряду України про встановлення приладів обліку тепла у квартирах старих будинків з вертикальною опалювальною системою експерти вважають революційним. Та на практиці, як зясувала DW, зробити це поки непросто.

Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС

Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС 20.09.2018

Євросоюз виділяє 104 мільйони євро на термомодернізацію багатоквартирних будинків в Україні. Через державний "Фонд енергоефективності" ОСББ можуть отримати гранти на утеплення будинку чи модернізацію інженерних систем.
В Україні за три роки теплі кредити взяли 320 тисяч родин

В Україні за три роки "теплі кредити" взяли 320 тисяч родин 25.08.2017

В українському уряді заявили про позитивні результати програми позик на енергоефективність. Останнім часом, зазначили чиновники, особливо активно беруть кредити ОСББ.
Лондонська пожежа в Україні - лише питання часу?

"Лондонська пожежа" в Україні - лише питання часу? 04.07.2017

Після трагічної пожежі у Лондоні британська влада веде масштабну перевірку відповідності житлових багатоквартирних будинків вимогам протипожежної безпеки. Чи проводиться така перевірка в Україні?
Доба ЖЕКів в Україні добігає кінця

Доба ЖЕКів в Україні добігає кінця 20.05.2015

Після законодавчих змін в Україні до кінця року кількість ОСББ може збільшитись на 20 відсотків, кажуть експерти. Мешканці багатоквартирних будинків отримали додаткові важелі управління спільним майном.
Львівські ОСББ отримали шанс підвищити енерогозаощадження

Львівські ОСББ отримали шанс підвищити енерогозаощадження 17.10.2012

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) допомагатиме Львову заощаджувати енергію у житловому фонді. Співпрацю налагоджуватимуть з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Мешканці багатоквартирних будинків тепер мають більше прав

Мешканці багатоквартирних будинків тепер мають більше прав 16.03.2012

Після ухвалення нового закону мешканці через об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть самі розпоряджатимуться прибудинковою територією і більше не платитимуть за завищеними тарифами.
ОСББ пропонують створювати цілими кварталами

ОСББ пропонують створювати цілими кварталами 21.09.2011

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків не можуть на повну функціонувати в Україні. Перешкоджають погані закони і спротив чиновників. Про ці та інші проблеми йшлося на Всеукраїнському форумі ОСББ у Львові.
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