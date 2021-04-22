Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

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Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - неприбуткова організація, яка створюється співвласниками багатоквартирного будинку.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОБСС) має статус неприбуткової юридичної особи. ОБСС створюється власниками квартир і нежитлових приміщень для спільного утримання та управління своїм будинком.
Столичні комунальники прибрали з прибудинкових територій понад 35 тисяч автомобільних шин. Вони десятками років використовувалися як загорожі і декор для клумб чи дитячих майданчиків. Тепер на місце покришок обіцяють поставити бетонні вази й огорожу.
Рішення уряду України про встановлення приладів обліку тепла у квартирах старих будинків з вертикальною опалювальною системою експерти вважають революційним. Та на практиці, як зясувала DW, зробити це поки непросто.