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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Самопоміч".
Українська політична партія "Самопоміч" була заснована Андрієм Садовим у 2012 році. На той час Андрій Садовий був міським головою Львова. Ідеологія партії – християнська демократія та ліберальний консерватизм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом у президенти України. Валентин Наливайченко балотуватиметься від руху "Справедливість", а депутат Сергій Каплін - від Соціал-демократичної партії.