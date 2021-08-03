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Об'єднання "Самопоміч"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Самопоміч".

Українська політична партія "Самопоміч" була заснована Андрієм Садовим у 2012 році. На той час Андрій Садовий був міським головою Львова. Ідеологія партії – християнська демократія та ліберальний консерватизм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Партія на один сезон. Чи повторить Голос долю Самопомочі

Партія на один сезон. Чи повторить "Голос" долю "Самопомочі" 03.08.2021

Після того як із партії "Голос" пішов музикант Святослав Вакарчук, всередині політсили не вщухають суперечки. Експерти пророкують партії долю іншої сили, що спиралася на середній клас і активістів, - "Самопомочі".
Назад у велику політику: Самопоміч йде на місцеві вибори

Назад у велику політику: "Самопоміч" йде на місцеві вибори 15.08.2020

З'їзд партії "Об'єднання Самопоміч" ухвалив рішення про участь у місцевих виборах в Україні. Вони мають стати фундаментом, який допоможе партії повернутися у велику політику.

Конституційний суд України не розглядатиме закон про статус Донбасу

Конституційний суд України не розглядатиме закон про статус Донбасу 27.01.2020

Закон про порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, прийнятий в 2014 році, не перевірятимуть на відповідність Конституції України.
Партія Самопоміч обрала головою Оксану Сироїд замість Андрія Садового

Партія "Самопоміч" обрала головою Оксану Сироїд замість Андрія Садового 19.10.2019

Відповідне рішення ухвалив з'їзд партії "Самопоміч". Оксана Сироїд заявила про підготовку партії до місцевих виборів.
Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео) 05.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Чорні каси: як українські партії наповнюють свої фонди (03.07.2019) 03.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Самопоміч та Сила і честь оголосили списки кандидатів на парламентські вибори

"Самопоміч" та "Сила і честь" оголосили списки кандидатів на парламентські вибори 08.06.2019

Партії "Самопоміч" та "Сила і честь" оприлюднили свої списки. Серед кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України політики, волонтери, активісти та підприємці.
Депутати ВР готуються визначити дату інавгурації Володимира Зеленського

Депутати ВР готуються визначити дату інавгурації Володимира Зеленського 13.05.2019

У Верховній Раді немає єдності щодо дати інавгурації новообраного президента. Сам Володимир Зеленський наполягав на проведенні церемонії 19 травня.
Садовий не переобиратиметься на посаду мера Львова

Садовий не переобиратиметься на посаду мера Львова 11.05.2019

Натомість нинішній міський голова Львова повідомив, що "готовий боротись за посаду прем'єра і наводити порядок в країні".
Садовий попрощався з частиною народних депутатів Самопомочі

Садовий попрощався з частиною народних депутатів "Самопомочі" 09.04.2019

Мер Львова Андрій Садовий оголосив про перегрупування "Самопомочі". Частина народних депутатів залишить фракцію партії у Раді, вважає він.
Гриценко пропонуватиме Садового в прем'єри в разі перемоги на виборах

Гриценко пропонуватиме Садового в прем'єри в разі перемоги на виборах 23.03.2019

Лідер партії "Самопоміч" та мер Львова Андрій Садовий має всі необхідні якості для роботи на посаді прем'єр-міністра України, вважає кандидат в президенти України Анатолій Гриценко.
Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка

Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка 01.03.2019

Кандидат у президенти України Дмитро Гнап очікує схвалення рішення про зняття своєї кандидатури партією "Сила людей", від якої він висувався.
Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка

Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка 01.03.2019

Андрій Садовий вирішив знятися з виборів на користь Анатолія Гриценка. Це, за словами політика, є шансом "вибрати українського і антикорупційного президента".

Президентська кампанія: Садовий, Наливайченко та Каплін висунуті кандидатами

Президентська кампанія: Садовий, Наливайченко та Каплін висунуті кандидатами 03.01.2019

Партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом у президенти України. Валентин Наливайченко балотуватиметься від руху "Справедливість", а депутат Сергій Каплін - від Соціал-демократичної партії.
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що йде в президенти

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що йде в президенти 03.10.2018

Мер Львова Андрій Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти України на виборах наступного року. Він пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад своєї команди.
Народний депутат від Самопомочі склав повноваження через брак реформ

Народний депутат від "Самопомочі" склав повноваження через брак реформ 19.07.2018

Про добровільну відмову від депутатських повноважень оголосив член фракції "Самопоміч" Андрій Журжій. Своє рішення скласти мандат нардеп пояснює браком реформ.
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