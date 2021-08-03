Об'єднання "Самопоміч"

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Українська політична партія "Самопоміч" була заснована Андрієм Садовим у 2012 році. На той час Андрій Садовий був міським головою Львова. Ідеологія партії – християнська демократія та ліберальний консерватизм. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.