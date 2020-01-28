ОБСЄ ініціює юридичну перевірку українського законопроєкту про дезінформацію

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціює подальшу юридичну перевірку законопроєкту про дезінформацію. Про це в четвер, 6 лютого, заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір під час пресконференції. "Ми проведемо правовий аналіз законопроєкту", - запевнив він, цитує інформагенція "Українські новини".

Дезір повідомив, що обговорив законопроєкт з міністром культури Володимиром Бородянським і той зазначив, що є ще два місяці, щоб виправити проєкт до його внесення до Верховної Ради. Представник ОБСЄ наголосив, що закон не повинен здійснювати тиск на журналістів, але має підтримувати самоорганізацію ЗМІ.

Також він додав, що в Європі немає єдиного способу для боротьби з дезінформацією, адже зараз є багато різних способів поширювати фейки. На його думку, щоб запобігти дезінформації, потрібно розвивати критичне мислення споживача, а також організувати перевірку фактів у ЗМІ.

Нагадаємо, 17 січня українське міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) оприлюднило законопроєкт, покликаний посилити протидію проширенню дезінформації в країні. Шляхом внесення змін до низки законів його автори мають намір унормувати заходи з "забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації". Таким чином, кажуть урядовці, Україна буде захищена від впливу ворожої пропаганди.

Утім, викладені на загал положення законопроєкту відразу спричинили зливу критики з боку журналістів, правозахисників та медіаекспертів. Вони висловили побоювання щодо контролю держави над свободою слова і преси, розкритикували нечіткі формулювання визначень "недостовірна інформація" і "дезінформація" та заговорили про наступ на засадничі права людини.

Раніше Рада з питань свободи слова та захисту прав журналістів при президентові України закликала міністерство культури не вносити до Кабінету міністрів законопроєкт про дезінформацію, нагадують "Українські новини".