Обсяги світової торгівлі у 2020 році можуть скоротитися на понад 30 відсотків - СОТ

Світова організація торгівлі (СОТ) передбачає у поточному році скорочення світової торгівлі на 13-32 відсотки. Такі цифри відображають оптимістичний та песимістичний прогнози, пояснив у середу, 8 квітня, в Женеві глава СОТ Роберто Азеведо.

Широкий діапазон прогнозів зниження в СОТ пояснюють безпрецедентністю епідеміологічної кризи, а також невизначеністю щодо її економічних наслідків. "Йдеться про найглибшу економічну рецесію нашого часу", - сказав Азеведо. Він пояснив, що швидке відновлення світової торгівлі буде можливим тільки у найкращому випадку. "Цього можна досягти, якщо країни кооперуватимуться, а не діятимуть поодинці", - цитує главу СОТ агенція новин dpa.

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У СОТ також відзначають невизначеність щодо темпів відновлення світової торгівлі в 2021 році. Ситуація залежатиме від того, як довго триватиме пандемія, і наскільки ефективними будуть заходи, що вживаються владою держав по всьому світу у відповідь на кризу. Якщо з пандемією вдасться впоратись цього року, то у 2021 році у більшості регіонів світу можна буде очікувати економічне зростання в обсязі до 20 відсотків, припустив глава СОТ. Він однак наголосив, що докризові торгові суперечки, як-от між США та Китаєм, негативно впливали на стан світової торгівлі і без пандемії, тож уроком коронавірусу має стати відновлення ринків збуту та торгових ланцюгів.

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Глава СОТ зазначив, що на відміну від наслідків фінансової кризи 2008-2009 років, нинішня криза не спричинена самою економікою, а є наслідком боротьби з поширенням вірусу. Саме це, на його думку, вселяє надію на те, що її вдасться доволі швидко подолати.