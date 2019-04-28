Обстріл Мар'їнки: серед постраждалих 9-річна дитина

У населеному пункті Мар'їнка внаслідок мінометного та артилерійського обстрілу постраждала родина з чотирьох осіб. Обстріл було вчинено бойовиками з самопроголошеної "ДНР", повідомила прес-служба Національної поліції України вранці в п'ятницю, 14 червня.

За цими даними, внаслідок обстрілу задокументовано пошкодження трьох будинків і господарських приміщень, а також постраждала ціла сім'я. Через поранення різного ступеня тяжкості до лікарні доставили 86-річного чоловіка, двох жінок - 57 та 30 років, а також 9-річну дитину. "Дитина отримала легку контузію", - йдеться в повідомленні Нацполіції. Натомість у найтяжчому стані перебуває 86-річний чоловік.

Раніше цього ж дня в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил повідомляли, що бойовики під час обстрілу Мар'їнки зі 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" влучили в приватний будинок. Унаслідок обстрілу постраждалого господаря будинку 1933 року госпіталізували з контузією та травмами, йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС.

Інформації від "ДНР" щодо інциденту не надходило.