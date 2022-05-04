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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "оборона".
Оборона - спосіб ведення бою, а також сукупність різних засобів - від політичних до військових та правових, - які спрямовані на збройний захист країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Намагання створити безпольотну зону над Україною означало би повномасштабну війну між НАТО і Росією, кажуть політики. DW пояснює, що на практиці означає безпольотна зона та чи є інші варіанти закрити небо над Україною.