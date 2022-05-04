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Оборона

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "оборона".

Оборона - спосіб ведення бою, а також сукупність різних засобів - від політичних до військових та правових, - які спрямовані на збройний захист країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українки, які борються проти російської армії (04.05.2022) 04.05.2022

Наталя до війни працювала модельєром, а її донька Вероніка вивчала медицину. Тепер жінки захищають свою країну зі зброєю в руках у лавах територіальної оборони Збройних сил України.
Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони

Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони 08.04.2022

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, який перебуває з візитом у Києві, підтвердив передачу Україні системи С-300.
Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами?

Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами? 30.03.2022

На тлі російської війни в Україні та геополітичної турбулентності, фіни тепер пильніше приглядаються до свого протяжного кордону з Росією. DW відвідала фінський прикордонний пункт пропуску Ваалімаа.
ФРН розглядає створення протиракетного щита для захисту від РФ

ФРН розглядає створення протиракетного щита для захисту від РФ 28.03.2022

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив, що на тлі загрози Росії уряд ФРН обговорює можливість розміщення в країні системи ПРО за прикладом Ізраїлю.
Мер Маріуполя: В Росію депортували 20-30 тисяч жителів міста

Мер Маріуполя: В Росію депортували 20-30 тисяч жителів міста 27.03.2022

Росія 32-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 27 березня.
Як добровольці зі зброєю в руках захищають Київ

Як добровольці зі зброєю в руках захищають Київ 24.03.2022

Уже у перші дні війни РФ проти України сотні тисяч українців добровільно вступили у військо. Своє рішення вони пояснюють прагненням захистити свободу. Як добровольці долучаються до оборони Києва - в матеріалі DW. 
Єдиний вузол опору: як живе і обороняється Київ

Єдиний вузол опору: як живе і обороняється Київ 18.03.2022

Триває вже четвертий тиждень, розв'язаної РФ війни. Не досягнувши успіху в наземному просуванні, російські війська стали частіше завдавати ракетних ударів по столиці України. Як живе Київ в умовах війни - у репортажі DW.
Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів

Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів 16.03.2022

Президент США Джо Байден погодив виділення Україні зброї на 800 мільйонів доларів. Він повідомив, скільки та яких озброєнь Вашингтон передасть Україні для захисту від російської агресії.
Столтенберг: країни НАТО й далі постачатимуть Україні озброєння

Столтенберг: країни НАТО й далі постачатимуть Україні озброєння 16.03.2022

Міністри оборони країн НАТО домовилися продовжувати постачати Україні озброєння. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, це укріпить і позиції Києва на переговорах з Москвою.
У США і НАТО думають над посиленням ППО України

У США і НАТО думають над посиленням ППО України 15.03.2022

Сполучені Штати та інші країни НАТО роздумують над тим, як забезпечити потреби України у протиповітряній обороні, заявила постпред США при НАТО. Вона знову виключила створення безпольотної зони.

Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників

Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників 12.03.2022

Оборона Києва залишається однією з ключових у війні, яку розв’язала Росія проти України. Про те, як лікують поранених в боях з російською армією під Києвом українських військових - репортаж DW.

Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС

Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС 10.03.2022

У Версалі стартував неформальний саміт ЄС. Його головними темами стали війна Росії проти України, оборона, енергетична незалежність від РФ, а також кандидатура України на вступ до ЄС.
Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи?

Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи? 08.03.2022

Намагання створити безпольотну зону над Україною означало би повномасштабну війну між НАТО і Росією, кажуть політики. DW пояснює, що на практиці означає безпольотна зона та чи є інші варіанти закрити небо над Україною.
Військові аналітики про цілі та прорахунки армії РФ в Україні

Військові аналітики про цілі та прорахунки армії РФ в Україні 08.03.2022

Армія Росії воює з Україною вже 13-й день. Чого чекати далі від військ РФ, яких провалів вони вже зазнали? Аналіз для DW від експертів, які передбачили вторгнення.

За що білоруські добровольці воюють в Україні

За що білоруські добровольці воюють в Україні 08.03.2022

В Україні створено білоруську роту територіальної оборони. Чому білоруси йдуть на війну у сусідній країні? DW поговорила із кількома добровольцями.
Війна в Україні - 07.03.2022

Війна в Україні - 07.03.2022 07.03.2022

Бої на околицях Києва, потоки біженців, що рятуються від війни, акції солідарності з Україною у різних країнах світу - це та інше у фотодобірці DW.
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