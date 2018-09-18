 Оборона Азовського моря: ексклюзивний репортаж DW з місця, де немає держкордону (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 20.09.2018

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Оборона Азовського моря: ексклюзивний репортаж DW з місця, де немає держкордону (відео)

Україна та РФ нарощують присутність на Азові. Знімальна група DW вийшла з українськими прикордонниками в море. Де-факто держкордону там немає, натомість - небезпечні інциденти між військовими обох країн.

У липні 2015 року прикордонний катер Маріупольського загону морської охорони підірвався на морській міні, в результаті одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення

У липні 2015 року прикордонний катер Маріупольського загону морської охорони підірвався на морській міні, в результаті одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення

Водолази перевіряють, чи немає вибухівки навколо прикордонного катера та під ним. Прикордонники ретельно узгоджують маршрут. Після оголошення на Донбасі Операції об’єднаних сил замість АТО заходи безпеки в акваторії Азовського моря суттєво посилили.

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Україна створить військово-морську базу в Азовському морі

З огляду на зростання російської присутності в регіоні Україна планує до кінця року створити військово-морську базу в Азовському морі, повідомили в Кабміні. Президент закидає Москві спроби "окупувати" море. (17.09.2018)  

Маріуполь у зашморгу: як Росія блокує українські порти Азовського моря

Росія вже кілька місяців затримує українські судна, які прямують до азовських портів. Київ втратив час, не приділяючи належної уваги цій проблемі, кажуть опитані DW експерти. (06.09.2018)  

Курт Волкер: Відповідальність РФ за конфлікт в Україні не залишилася безкарною

13 вересня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до Києва. В інтерв'ю DW перед початком візиту Волкер поклав на РФ відповідальність за брак поступу на переговорах. (12.09.2018)  

Коментар: Путін надалі залякує світ

Схоже, зустріч з Дональдом Трампом в Гельсінкі не пішла Володимиру Путіну на користь. Він і далі говорить із Заходом мовою шантажу і погроз, вважає український журналіст Сергій Руденко. (20.07.2018)  

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Держкордон, якого немає: ексклюзивний репортаж DW з Азовського моря (19.09.2018) 20.09.2018

Українські та російські військові збільшують свою присутність в акваторії Азовського моря. Знімальна група DW вийшла в море з українськими прикордонниками подивитись на морський кордон з РФ, якого там фактично немає. Натомість є провокації і небезпечні інциденти між військовими двох країн.