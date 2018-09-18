Оборона Азовського моря: ексклюзивний репортаж DW з місця, де немає держкордону (відео)

Держкордон, якого немає: ексклюзивний репортаж DW з Азовського моря (19.09.2018)

Українські та російські військові збільшують свою присутність в акваторії Азовського моря. Знімальна група DW вийшла в море з українськими прикордонниками подивитись на морський кордон з РФ, якого там фактично немає. Натомість є провокації і небезпечні інциденти між військовими двох країн.