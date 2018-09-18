Оборона Азовського моря: ексклюзивний репортаж DW з місця, де немає держкордону (відео)

Україна та РФ нарощують присутність на Азові. Знімальна група DW вийшла з українськими прикордонниками в море. Де-факто держкордону там немає, натомість - небезпечні інциденти між військовими обох країн.
У липні 2015 року прикордонний катер Маріупольського загону морської охорони підірвався на морській міні, в результаті одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення
Водолази перевіряють, чи немає вибухівки навколо прикордонного катера та під ним. Прикордонники ретельно узгоджують маршрут. Після оголошення на Донбасі Операції об’єднаних сил замість АТО заходи безпеки в акваторії Азовського моря суттєво посилили.
З огляду на зростання російської присутності в регіоні Україна планує до кінця року створити військово-морську базу в Азовському морі, повідомили в Кабміні. Президент закидає Москві спроби "окупувати" море. (17.09.2018)
Росія вже кілька місяців затримує українські судна, які прямують до азовських портів. Київ втратив час, не приділяючи належної уваги цій проблемі, кажуть опитані DW експерти. (06.09.2018)
13 вересня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до Києва. В інтерв'ю DW перед початком візиту Волкер поклав на РФ відповідальність за брак поступу на переговорах. (12.09.2018)