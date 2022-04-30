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Обмін полоненими

Процес обміну полоненими між українською стороною та окремими районами Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Під час збройного конфлікту на Донбасі між проросійськими сепаратистами та українськими військами, чимало людей опинилось у полоні супротивної сторони. Питанням обміну полоненими займається гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Росія атакувала Одесу: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту

Росія атакувала Одесу: пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту 30.04.2022

66-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 30 квітня.
Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти

Коментар: Затримання Медведчука - судити не можна обміняти 14.04.2022

Кума Путіна Віктора Медведчука, якого затримали, коли він намагався втекти до РФ через Придністров'я, чекає в'язниця або обмін. І забуття - і в тому, і в іншому випадку, вважає Сергій Руденко.
Зеленський пропонує РФ обміняти Медведчука на полонених українців

Зеленський пропонує РФ обміняти Медведчука на полонених українців 12.04.2022

Медведчук підпадає під правила воєнного часу і тому може піти на обмін, заявив президент України Володимир Зеленський.

Нове послання автора слів про російський воєнний корабель (04.04.2022) 04.04.2022

Автора слів "Російський військовий корабель, іди на х**!" Романа Грибова нагородили за відвагу. Тепер він має інше послання для світу.

Аброськін: Дайте вивезти з Маріуполя дітей - і я здамся в полон

Аброськін: Дайте вивезти з Маріуполя дітей - і я здамся в полон 26.03.2022

Інтерв'ю DW із близьким до полку "Азов" українським генералом В'ячеславом Аброськіним, який запропонував здатися в полон російським військам в обмін на можливість врятувати дітей із блокадного Маріуполя.

Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених

Україна створює націнформбюро для збору даних про загиблих і полонених 18.03.2022

Уряд України створив національне інформаційне бюро для збору даних про загиблих і полонених у війні, яку веде Росія.
Росія відхилила пропозиції про тишу та обмін утримуваними - Україна в ТКГ

Росія відхилила пропозиції про "тишу" та обмін утримуваними - Україна в ТКГ 10.12.2021

Українська делегація в ТКГ запропонувала повернутися до режиму "тиші" на Донбасі та до кінця року року здійснити гуманітарний обмін з ОРДЛО, але Росія відкинула це, заявили представники України.
Зеленський очікує від ТКГ узгодження перемир'я та обміну полоненими

Зеленський очікує від ТКГ узгодження перемир'я та обміну полоненими 08.12.2021

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на засіданні ТКГ 8 грудня вдасться домовитися про припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ з непідконтрольними територіями Донбасу.

У глухому куті. Чи можливий новий обмін утримуваними між Києвом та ОРДЛО?

У глухому куті. Чи можливий новий обмін утримуваними між Києвом та ОРДЛО? 26.11.2021

На непідконтрольних Україні територіях проросійські сепаратисти утримують близько 300 українців, яких Київ прагне звільнити. Останній обмін було здійснено понад півтора тому роки. Чи можливий прорив у цьому питанні?
Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців

Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців 18.10.2021

Президент України не виключає, що Віктора Медведчука могли би обміняти на ув'язнених українців у разі наявності в нього російського громадянства. Сам Медведчук наполягає, що має лише громадянство України.
Київ на засіданні ТКГ закликав Москву прискорити обмін утримуваними особами

Київ на засіданні ТКГ закликав Москву прискорити обмін утримуваними особами 15.09.2021

Українська делегація в ТКГ закликала Росію прискорити обмін утримуваними особами та розблокувати роботу КПВВ. У Москві ж критикують Київ за відмову повернутись до переговорів у Мінську.
Законопроєкти у ВР: Володимиру Зеленському хочуть дати більше влади

Законопроєкти у ВР: Володимиру Зеленському хочуть дати більше влади 29.06.2021

На розгляд парламенту внесені законопроєкти про заборону судам зупиняти санкції РНБО та про право Володимира Зеленського звільняти підсудних для обмінів.
Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими

Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими 11.01.2021

На зустрічі в Москві за участі Путіна, Алієва й Пашиняна не змогли погодити питання обміну військовополонених. Невирішеним залишилося й питання щодо статусу Нагірного Карабаху.
Ця посада не для Зеленського - Сенцов в інтерв'ю DW (відео)

"Ця посада не для Зеленського" - Сенцов в інтерв'ю DW (відео) 18.12.2020

Олег Сенцов вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це та інше колишній в'язень Кремля - інтерв'ю DW.

Сенцов про хейтинг Зеленського, водопостачання Криму і підніжку Путіна (18.12.2020) 18.12.2020

Олег Сенцов, найвідоміший український політв’язень Кремля, вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це, а також стратегію деокупації Криму і Донбасу Сенцов розповів в інтерв'ю DW.
Вишинський, ексберкутівці і Ко: що відбувається зі справами учасників обміну

Вишинський, ексберкутівці і Ко: що відбувається зі справами учасників обміну 17.09.2020

Кримінальні справи проти багатьох осіб, яких Київ передав Москві та ОРДЛО в рамках кількох обмінів, досі не закриті. Про спроби врегулювати політично-правову колізію - у матеріалі DW.
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