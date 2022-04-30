Обмін полоненими

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Процес обміну полоненими між українською стороною та окремими районами Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
Під час збройного конфлікту на Донбасі між проросійськими сепаратистами та українськими військами, чимало людей опинилось у полоні супротивної сторони. Питанням обміну полоненими займається гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
На непідконтрольних Україні територіях проросійські сепаратисти утримують близько 300 українців, яких Київ прагне звільнити. Останній обмін було здійснено понад півтора тому роки. Чи можливий прорив у цьому питанні?
Олег Сенцов, найвідоміший український політв’язень Кремля, вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це, а також стратегію деокупації Криму і Донбасу Сенцов розповів в інтерв'ю DW.