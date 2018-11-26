Обмеження на в'їзд в Україну: що треба знати росіянам та іншим іноземцям

Після запровадження воєнного стану в десяти регіонах, які межують з Росією та непідконтрольним молдовській владі Придністров'ям, державна прикордонна служба України (ДПСУ) перейшла на перший рівень боєготовності. Український кордон охороняється у посиленому режимі. У відомстві повідомили, що прикордонні наряди додатково посилені зброєю та бронетехнікою, відбувається інженерно-фортифікаційне облаштування кордону, проводиться більш ретельний моніторинг обстановки на російсько-українському кордоні, а також активізовано оперативні та контррозвідувальні заходи.

В'їзд закритий для чоловіків з Росії

Крім того, від 28 листопада, відколи почав діяти режим воєнного стану, ДСПУ обмежила в'їзд громадян Росії на українську територію. Нині прикордонники проводять інтерв'ю з кожним, аби виокремити тих, хто може їхати в Україну для дестабілізації ситуації. Також проводять додаткові перевірки за документами: чи не відвідувала людина Крим чи окупований Донбас, чи їздила вона раніше в Україну та чи не порушувала українське законодавство. Також на кордонах перевірятимуть за всіма наявними базами даних, зокрема, Інтерполу. "У разі наявності правових підстав, а також непідтвердження мети поїздки іноземця в Україну таким особам відмовляється у праві в'їзду в Україну", – сказав DW речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

У Києві повідомили, що заборонили в'їзд на територію України на час воєнного стану росіянам-чоловікам віком від 16 до 60 років

У п'ятницю, 30 листопада, стали відомі подальші обмеження: росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років на час воєнного стану в'їзд на територію України буцімто заборонили взагалі. Винятком буде здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон, повідомляє прес-служба МВС України. "Певним винятком є ті особи, які мають дипломатичний статус в Україні або ж є обслуговуючим персоналом транспортних засобів, і ті, які їдуть із поїздками гуманітарного характеру - це, можливо, смерть або хвороба близьких родичів", - уточнив Андрій Демченко. Разом з тим усі ці категорії громадян мають надати підтвердження документів про мету перебування в Україні.

Що робити жінкам чи тим росіянам, які проживають в Україні?

Навіть ті росіяни, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території України, не будуть допускатися в країну, якщо в базах даних правоохоронців буде інформація, що вони нещодавно відвідували окуповані українські території в Криму чи на Донбасі. У ДСПУ повідомили, що за останню добу відмовлено у перетині кордону 75 росіянам. Кількість громадян Росії, які перетнули український кордон за останню добу, становила близько 1,5 тисячі. До запровадження воєнного стану щодоби в Україну в'їзджалм 2-3 тисячі росіян.

Жінки, діти до 16 років та літні люди, які є громадянами Росії, можуть перетинати кордон безперешкодно після ретельної перевірки документів українськими прикордонниками, кажуть у Києві. "Ці громадяни менше підпадають під категорію ризику. Але щодо жінок також може бути інформація від правоохоронних органів, що вони брали участь у дестабілізаційних заходах чи у бойових діях на Сході України у складі незаконних збройних формувань. Якщо така інформація буде підтверджена, то їм відмовлять у праві в'їзду", - зауважив Демченко.

Ризик отримати заборону в'їзду на три роки

У держприкордонслужбі повідомили, що у кожному окремому випадку рішення ухвалюватиметься на контрольно-пропускних пунктах та в індивідуальному порядку. Демченко підкреслив, що росіянам, яким зараз буде відмовлено у в'їзді на територію України, на три роки буде взагалі заборонено перетинати український кордон.

Президент України Петро Порошенко хоче посилення правил реєстрації росіян, які в'їхали на територію України

Тим часом президент України Петро Порошенко також висловився за посилення правил реєстрації для громадян РФ, що в'їхали на територію України, особливо у десяти областях, де запроваджено воєнний стан. "Це заходи, які заважають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ, і не дати їм провести операції, які вони намагалися провести в 2014 році", - сказав Петро Порошенко на нараді щодо посилення обороноздатності країни в п'ятницю вранці.

У державній міграційній службі DW повідомили, що в Україні офіційно постійно проживає майже 152 тисячі громадян Росії. Окрім цього, близько дев'яти тисяч росіян мають тимчасовий дозвіл на проживання в Україні. Це здебільшого ті, хто навчається чи працює в країні. "Це ті громадяти РФ, які зверталися по документи в державну міграційну службу України. Про кількість тих, хто в’їхав в Україну завдяки безвізовому режиму на три місяці, ми нічого не знаємо", - каже начальник управління комунікацій Державної міграційної служби Сергій Гунько.

Обмеження для всіх іноземців

Деякі обмеження з'являться і для інших іноземців. Зокрема, Україна повністю закрила для іноземців в'їзд до Криму. Ті іноземці, які на момент запровадження обмежень опинилися а території окупованого півострова, можуть без перешкод його залишити, виїхавши через офіційні українські пункти в'їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом. Громадяни України можуть безперешкодно перетинати адмінкордон з півостровом під час дії режиму воєнного стану, відзначають в Держприкордонслужбі України.

Також у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців на непідконтрольні Києву території. Про це повідомили у прес-службі Операції об’єднаних сил. Відзначається, що право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста. "Щодо решти іноземних громадян, рішення на пропуск до тимчасово окупованої території України буде прийматись за наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або потребу перетину лінії розмежування з гуманітарною метою (похорон, важка хвороба близьких родичів тощо)", - йдеться в повідомленні.