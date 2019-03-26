Обвинувачений в Україні у державній зраді Кирило Вишинський все заперечує

Під час розгляду по суті кримінальної справи за обвинуваченням екс-керівника інформагенції "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського у понеділок, 15 квітня, Подільський районний суд Києва заслухав майже половину 80-сторінкового обвинувального акта прокуратури Автономної Республіки Крим. З оголошеного прокурорами тексту випливає, що Вишинський свідомо допомагав державним ЗМІ Росії виготовляти і поширювати тенденційні статті щодо подій в Україні, "проводив підривну діяльність" і допомагав "російській інформаційній війні проти України".

Прокуратура наводить аргументи

Від 2014 до 2018 року на посаді фактичного керівника забороненого в межах антиросійських санкцій України інтернет-ресурсу "РИА Новости Украина" Вишинський організував публікацію близько 72-х статей, що містять неправдиву інформацію щодо подій в Україні. У статтях, всупереч фактам, незаконна анексія Криму Москвою називалась "приєднанням до Росії", заперечувалась російська агресія на Донбасі і провокувався розкол між сходом і заходом України. Сторона обвинувачення заявила також про статті із закликами до сепаратистських дій та до розпалювання міжетнічної ворожнечі і наведення неправдивих даних, що дискредитували українську владу, яка називалася "профашистською". Такою є загальна характеристика професійної діяльності Вишинського у виголошеному в суді прокурорами обвинувальному акті.

Кирило Вишинський (п) з адвокатом

В зачитаній частині обвинувачення прокурори зазначили, що Вишинський безпосередньо керував філією російської державної інформагенції "РИА Новости" в Україні з доменним ім'ям rian.com.ua і отримував кошти на діяльність з Росії через кіпрську компанію, кінцевими бенефіціарами якої були російські державні структури. Коли діяльність цього ресурсу потрапила під санкції через російську пропаганду в Україні, Вишинський зареєстрував ТОВ "Інтерселект", яке фінансувалося з Москви через посередництво сербської компанії, кінцевим бенефіціаром якої було федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародна інформаційна агенція "Россия сегодня". За словами українських прокурорів, загалом від 2014 року до травня 2018 року на керовані Вишинським структури з рахунків російського "ВТБ банку" надійшли понад 257 тисяч доларів США і понад 2 мільйони 134 тисячі євро.

Підсудний і його захист все спростовують

По завершенні судового засідання Вишинський заявив, що прокурори "брешуть на кожному кроці" і пообіцяв, що надасть ґрунтовні спростування обвинувачення, коли суд перейде до дослідження аргументів захисту. Адвокат Вишинського Андрій Доманський заявив журналістам, що вважає свого підзахисного політичним в'язнем, а обвинувальний акт - внутрішньо суперечливим і сповненим недостовірної інформації. Водночас адвокат похвалив Подільський райсуд за те, що він не затягує розгляд справи "як це відбувається в інших судах у справах проти інших політв'язнів". "Суд намагається вкластися в ті межі, до яких його зобов'язує закон", - сказав Доманський.

Адвокат зазначив, що захист підготував численні клопотання з оскарження обвинувального акту. Але спрогнозував, що розгляд справи триватиме недовго. Разом з тим Доманський уникнув відповіді за запитання журналістів про те, чи справді належить Вишинському знайдений СБУ під час обшуку в його помешканні пістолет, а також російські документи і нагороди, зокрема, медаль "За повернення Криму". Адвокат лише зазначив, що його намагаються усунути від цієї справи, бо він "був присутнім під час цього обшуку". Наступне засідання Подільського райсуду у справі про держзраду Вишинського призначене на 25 квітня.