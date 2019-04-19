Обвал стелі в церкві у ПАР: 13 загиблих

Щонайменше 13 людей загинули у п'ятницю, 19 квітня, внаслідок обвалення стелі церкви під час богослужіння у містечку Длангубо, що неподалік від міста Дурбан, третього за величиною у Південно-Африканській Республіці.

Ще 16 осіб взаслідок інциденту зазнали ушкоджень. Представники місцевої влади повідомили, що до трагедії призвели тривалі зливи.

"Стеля споруди обвалилася в результаті сильних дощів. (…) Наразі ми маємо інформацію про 13-х загиблих", - зазначив Леннокс Мабасо, представник місцевої адміністрації провінції Квазулу-Натал.

Раніше внаслідок тривалої негоди у південноафриканській провінції Квазулу-Натал вже постраждали декілька людей.