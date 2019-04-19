 Обвал стелі в церкві у ПАР: 13 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Новини

Обвал стелі в церкві у ПАР: 13 загиблих

Сильні зливи призвели до падіння стелі у церкві у південноафриканському Длангубо. Влада повідомила про 13 загиблих і 16 поранених.

ПАР

DW.COM

Операція з демонтажу руїн торговельного центру у Тегерані триває. Рятувальники не сподіваються знайти живих під уламками будівлі. (20.01.2017)

Рятувальникам вдалось витягти з-під завалів будинку у місті Лагосі понад 40 вцілілих людей. Загинули 20 осіб, більшість з яких - діти. Влада повідомила, що школа була розташована в будинку незаконно. (15.03.2019)

Щонайменше 13 людей загинули у п'ятницю, 19 квітня, внаслідок обвалення стелі церкви під час богослужіння у містечку Длангубо, що неподалік від міста Дурбан, третього за величиною у Південно-Африканській Республіці.

Ще 16 осіб взаслідок інциденту зазнали ушкоджень. Представники місцевої влади повідомили, що до трагедії призвели тривалі зливи.

"Стеля споруди обвалилася в результаті сильних дощів. (…) Наразі ми маємо інформацію про 13-х загиблих", - зазначив Леннокс Мабасо, представник місцевої адміністрації провінції Квазулу-Натал.

Раніше внаслідок тривалої негоди у південноафриканській провінції Квазулу-Натал вже постраждали декілька людей.

 

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