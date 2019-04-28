 ОАЕ повідомили про напад на нафтові танкери в Перській затоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

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Новини

ОАЕ повідомили про напад на нафтові танкери в Перській затоці

Внаслідок учинених поблизу узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів нападів зазнали пошкоджень два нафтових танкери Саудівської Аравії та ще кілька суден. Арабські країни та Іран засудили ці атаки.

Нафтові танкери поблизу ОАЕ

Нафтові танкери поблизу ОАЕ (архівне фото)

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) повідомили про скоєння диверсійних операцій проти нафтових танкерів та інших суден неподалік від територіальних вод ОАЕ. Атаки вчинені у ніч на понеділок, 13 травня, запевняють у міністерстві закордонних справ цієї арабської країни, передає Reuters.

Згідно з повідомленням МЗС ОАЕ, жертв унаслідок нападів немає. Однак  серйозних пошкоджень зазнали два нафтових танкери та ще два інших судна. Власне, інцидент стався неподалік від Ормузької протоки, через яку на світовий ринок потрапляє практично вся нафта, видобута в країнах Перської затоки.

Арабські держави засудили напади

Акти саботажу проти цивільних торгових суден, про які повідомляли ОАЕ, засудили провідні арабські держави, в тому числі Саудівська Аравія та Єгипет.

Приміром, Ер-Ріяд назвав ці напади "серйозною загрозою для безпеки судноплавства, що негативно позначається на регіональній та міжнародній безпеці", йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії. У дипломатичному відомстві саудитів також переконані, що ті, хто спланував та провів цей акт саботажу, мав на меті похитнути надійність провідних постачальників нафти у світі.

Так само в Ер-Ріяді визнали, що два пошкоджених нафтових танкери належали саудитам.

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З критикою нападів виступив також і Єгипет. МЗС Єгипту засудило "будь-які дії, котрі можуть зашкодити національній безпеці" ОАЕ. Так само Каїр запевнив шейхів ОАЕ, що й надалі підтримуватиме їх за будь-яких викликів.

Крім того, напади засудив також генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Абдул Латіф бін Рашід Аль-Заяні.

Іран теж критикує інцидент

"Тривожними" та "недружніми" назвали ці інциденти в міністерстві закордонних справ Ірану. Речник іранського зовнішньополітичного відомства закликав розслідувати напади, передає агенція новин AFP. Так само він застеріг неназвані іноземні сили від "авантюризму", котрий може зашкодити безпеці на морях.

Попри ворожнечу й політичні та релігійні розбіжності, ОАЕ, Саудівська Аравія та Іран є членами ОПЕК.

Нинішній інцидент стався саме в момент загострення напруженості в Перській затоці.

Нагадаємо, раніше Іран погрожував у відповідь на посилення Сполученими Штатами санкцій проти іранської нафтогазової галузі перекрити Ормузьку протоку, заблокувавши цим поставки нафти з Перської затоки. Напередодні іранське керівництво також пригрозило ударом по силах США у Перській затоці.

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