 Німеччиною прокотилися акції проти реформи авторського права в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

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Новини

Німеччиною прокотилися акції проти реформи авторського права в ЄС

У ФРН на вулиці багатьох міст вийшли десятки тисяч людей, щоб протестувати проти запланованої реформи копірайту в інтернеті в ЄС та можливих обмежень користування інтернет-ресурсами.

Акція протесту проти реформи копірайту

Акція протесту в Берліні проти реформи копірайту

Противники запланованої в ЄС реформи авторського права в інтернеті вийшли на вулиці німецьких міст, приєднавшись до масштабних акцій протесту. У суботу, 23 березня, в акціях, проведених в різних містах Німеччини, взяли участь десятки тисяч громадян, передає агенція новин AFP.

За даними інформагенції, акція в Мюнхені зібрала близько 40 тисяч учасників. У Берліні до ініціативи Save the Internet ("Врятуй інтернет". - Ред.) приєдналося майже 15 тисяч осіб. Аналогічні акції відбулися також в Кельні, Гамбурзі та Ганновері.

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На знак протесту реформі ЄС у сфері авторського права німецькомовна версія "Вікіпедії" на добу перебуває у режимі оффлайн. (21.03.2019)

Дочка сидить на горщику, синочок бігає голяка по пляжу - завантажуючи відверті фото своїх малюків в соціальні мережі, батьки бавляться з вогнем, застерігають юристи. (23.08.2018)

Приміром, у Кельні протестувати проти можливого обмеження свободи користувачів інтернету вийшло близько 10 тисяч громадян, передає інформагенція  dpa з посиланням на організаторів акції. У Гамбурзі активних противників реформи авторського права нарахували близько шести тисяч, у Ганновері - 3,2 тисячі. Про проведення схожих акцій повідомляється також і в Штутгарті, Магдебурзі, Ростоку, Лейпцигу та багатьох інших містах ФРН. Аналогічні акції протесту планувалося провести й в інших країнах Європи.

Особливо значне занепокоєння в учасників мітингів викликає стаття 13 запланованої реформи. Згідно з нововведеннями, як великі онлайн-платформи й соцмережі, типу YouTube чи Facebook, так і менші інтернет-компанії мають встановлювати фільтри для визначення, чи не порушує поширений матеріал чиїхось авторських прав. Це, на думку протестувальників, може відкрити двері до широкого застосування цензури в мережі. Критики реформи вбачають у цьому небезпеку значного обмеження свобод користувачів інтернету.

У Єврокомісії не бачать проблем

Натомість віце-голова Європейської Комісії Франс Тіммерманс не бачить у запропонованій єврокомісарами реформі жодних проблем. На його думку, це "несправедливо", коли лише така американська інтернет-корпорація, як Google, заробляє на інтелектуальній власності. Про це Тіммерманс розповів у інтерв'ю журналістам німецької групи видань Funke-Mediengruppe, яке було ояпубліковане 23 березня.

Нагадаємо, що нещодавно на знак протесту проти реформи копірайту протягом одного дня не був доступний сайт німецькомовної "Вікіпедії".

Європарламент має розглянути запропоновану реформу копірайту 26 березня.

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