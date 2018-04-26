Німеччина, Франція та Іспанія підписали угоду про розробку нового винищувача

Німеччина, Франція та Іспанія домовилися про створення спільного європейського винищувача нового покоління. Відповідну рамкову угоду міністерки оборони трьох країн Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), Флоранс Парлі та Маргарита Роблес підписали в понеділок, 17 червня, на полях авіасалону в Ле Бурже в присутності французького президента Еммануеля Макрона, повідомляє агенція AFP. Таким чином, Іспанія приєдналася до проєкту, який в 2017 році ініціювали ФРН та Франція.

На авіасалоні була представлена перша модель майбутнього винищувача. Провідну роль у проєкті відіграватимуть компанії Airbus та Dassault Aviation. Система бойових літаків під назвою Future Combat Air System (FCAS) має до 2040 року замінити старі літаки Tornado і Eurofighter Бундесверу, а також винищувачі Rafale французьких ВПС.

Перший випробувальний політ заплановано на 2026 рік. Окрім винищувачів, також мають бути розроблені дрони. Плани щодо створення нового винищувача обговорювалися вже кілька років.

Французький та німецький уряди планують інвестувати в проєкт нового бойового літака до 2025 року чотири мільярди євро, Франція внесе 2,5 мільярда євро, повідомляє агенція Reuters. У Німеччині проєкт створення винищувача критикують представники Лівої партії, які вважають його занадто дорогим та марним витрачанням коштів. Проти нього виступає також і екологічна організація Greenpeace.