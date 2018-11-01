 Німеччина та Франція засудили знищення безпілотника ОБСЄ на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2018

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Новини

Німеччина та Франція засудили знищення безпілотника ОБСЄ на Донбасі

Берлін і Париж засудили знищення безпілотника місії ОБСЄ на Донбасі та закликають притягнути виних до відповідальності.

Місія ОБСЄ втратила безпілотник над Донецькою областю (архівне фото)

Місія ОБСЄ втратила безпілотник над Донецькою областю

Німеччина та Франція як учасники "Нормандського формату" рішуче засудили знищення безпілотника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ), що сталося вранці 27 жовтня поблизу селища Нижньокринське на непідконтрольній Києву території Донбасу неподалік кордону з Росією. "Причетні до подібних нападів на персонал моніторингової місії ОБСЄ або її устаткування повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер, 1 листопада, на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Як зазначається, інформація від місії ОБСЄ вказує на те, що Росія та підтримувані нею сепаратисти відповідальні за обстріл та падіння дрона. Таким чином, йдеться у заяві, місії перешкодили здійснювати спостереження у цій місцевості.

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Від початку року на Донбасі загинули чи були поранені 28 дітей та майже 200 цивільних дорослих, повідомили в СММ ОБСЄ. За цей час сторони конфлікту 218 тисяч разів порушували режим припинення вогню. (12.10.2018)

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Гуґ завершує роботу в Україні. На адресу Ґуга і його колег регулярно лунає критика. Чи може місія працювати більш ефективно? (31.10.2018)

Цей випадок у документі названо "серйозним інцидентом", який суперечить мандату моніторингової місії та є найгіршим "неприйнятним" випадком у низці перешкоджань, залякувань та обмежень у роботі спостерігачів ОБСЄ. У заяві також наголосили, що Росія як учасник "нормандського формату", що підтримує мінські домовленості, несе "особливу відповідальність за забезпечення вільного, безпечного та безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ та їхнього обладнання".

Нагадаємо, раніше СММ ОБСЄ повідомила про зникнення свого безпілотника над територією так званої "ДНР" 27 жовтня. Вночі під час польоту поблизу населеного пункту Калинове він виявив зенітний ракетний комплекс (9К33 "Оса") та автоцистерну для пального на схід від Нижньокринського. А пізніше поблизу Саурівки - колону з семи вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску через кордон. Колона рухалася у напрямку України.

Після цього безпілотник скерували на південь у напрямку Нижньокринського для продовження спостереження за колоною. Протягом 35 хвилин у контакті з безпілотником спостерігалися перешкоди унаслідок глушіння, і о другій годині ночі місія повністю втратила зв'язок з ним.

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