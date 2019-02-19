Німеччина приєднується до альянсу за припинення використання вугілля

Німеччина у неділю, 22 вересня, приєднується до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язалися припинити використання енергії з вугілля. Про це заявила міністерка охорони довкілля ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze).

"Відмова від використання вугілля є головним елементом для глобального захисту клімату", - сказала Шульце в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke у Нью-Йорку, цитує агентство новин dpa.

Під час кліматичної конференції ООН в Нью-Йорку планують зробити відповідне оголошення. За словами міністерки, ухваленням днями пакета заходів для боротьби із змінами клімату німецький уряд офіційно заявив про поступову відмову країни від використання енергії з вугілля.

"Коли така велика індустріальна країна як Німеччина відмовляється від ядерної та вугільної енергетики і поступово переходить на відновлювані джерела енергії, вона надсилає потужний сигнал в інші частини світу", - вважає Шульце.

Альянс Powering Past Coal був заснований Великобританією та Канадою у 2017 під час кліматичної конференції ООН в Бонні. Німеччина тоді офіційно не приєдналася до альянсу. Його учасники зобов'язуються зупинити будівництво нових електростанцій на вугіллі, припинити використання енергії з вугілля, встановити дату відмови від вугілля та узгодити свою національну кліматичну політику з цілями Паризької кліматичної угоди. До організації придналося понад 50 держав, регіонів та міст, а також понад 30 компаній і організацій. Серед членів альянсу, зокрема, Франція, Італія, Австрія, Швейцарія, Бельгія, окремі штати та міста США.

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