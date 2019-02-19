 Німеччина приєднується до альянсу за припинення використання вугілля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Німеччина приєднується до альянсу за припинення використання вугілля

Німеччина приєднується до альянсу, члени якого зобов'язалися припинити використання енергії з вугілля. Цей альянс налічує понад 80 країн, міст, регіонів та організацій.

Нові джерела мають замінити в Німеччині енергію, зокрема, з бурого вугілля

Нові джерела мають замінити в Німеччині енергію, зокрема, з бурого вугілля

Німеччина у неділю, 22 вересня, приєднується до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язалися припинити  використання енергії з вугілля. Про це заявила міністерка охорони довкілля ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze).

"Відмова від використання вугілля є головним елементом для глобального захисту клімату", - сказала Шульце в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke у Нью-Йорку, цитує агентство новин dpa.

DW.COM

У тому, що заради збереження клімату необхідно відмовлятись від використання вугілля, у ФРН мало хто сумнівається. Питання лише в тому, як швидко це має відбутись. Спеціальна експертна комісія радить натиснути на газ. (30.01.2019)

Услід за атомною електрогенерацією Німеччина має відмовитися від вугільної. До кінця 2038 року від енерегомережі мають бути відключені теплоелектростанції, які працюють на вугіллі, рекомендувала спеціальна комісія. (26.01.2019)

Уряд ФРН погодив план заходів із захисту клімату, на який буде виділено 54 мільярди євро. Обсяг шкідливих викидів планується значно скоротити, зокрема завдяки збільшенню цін на пальне та вартості авіаквитків. (20.09.2019)

Під час кліматичної конференції ООН в Нью-Йорку планують зробити відповідне оголошення. За словами міністерки, ухваленням днями пакета заходів для боротьби із змінами клімату німецький уряд офіційно заявив про поступову відмову країни від використання енергії з вугілля.

"Коли така велика індустріальна країна як Німеччина відмовляється від ядерної та вугільної енергетики і поступово переходить на відновлювані джерела енергії, вона надсилає потужний сигнал в інші частини світу", - вважає Шульце.

Альянс Powering Past Coal був заснований Великобританією та Канадою у 2017 під час кліматичної конференції ООН в Бонні. Німеччина тоді офіційно не приєдналася до альянсу. Його учасники зобов'язуються зупинити будівництво нових електростанцій на вугіллі, припинити використання енергії з вугілля, встановити дату відмови від вугілля та узгодити свою національну кліматичну політику з цілями Паризької кліматичної угоди. До організації придналося понад 50 держав, регіонів та міст, а також понад 30 компаній і організацій. Серед членів альянсу, зокрема, Франція, Італія, Австрія, Швейцарія, Бельгія, окремі штати та міста США.

Дивитись відео 00:29

Як німці підривають електростанції (19.02.2019)

Дивитись відео 01:18

Дивовижні перевтілення шахтарського регіону Німеччини (26.04.2018)

Дивитись відео 04:28

Закриття останньої шахти у Німеччині: емоційне прощання гірників (11.12.2018)

DW.COM

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

ФРН відмволяється від вугільної енергетики: теплова електростанція поряд з містом Кастроп-Рауксель на заході Німеччини була знищена потужним вибухом 17 лютого. Інженери назвали підрив "справжнім балетом". (18.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як німці підривають електростанції (19.02.2019)  

Закриття останньої шахти у Німеччині: емоційне прощання гірників (11.12.2018)  

Дивовижні перевтілення шахтарського регіону Німеччини (26.04.2018)  

Також за темою

Zeche Prosper Haniel

Боттроп: як останнє шахтарське місто Німеччини стане центром інновацій 21.12.2018

У вугільному серці Німеччині - Рурі - закривається остання копальня. Мономісто Боттроп, яке десятиліттями жило з видобутку вугілля, заздалегідь підготувалося до цього.

Реклама

Докладно

Віталій Кличко та Володимир Зеленський

Титульний бій мера Віталія Кличка

Як справжній чемпіон, Віталій Кличко готовий поборотися за свій статус мера Києва, пише Сергій Руденко.  

Китай і США провели консультації перед переговорами для вирішення торговельних суперечок

Китай і США провели тороговельні консультації

Делегації США та Китаю провели "продуктивні" і "конструктивні" підготовчі консультації перед торговельними переговорами.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  